Son dakika haberleri! Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Sakarya'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sakarya'da bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi.

Programı kapsamında Öğretmen Destek Merkezinde yapımı tamamlanan eğitim tesislerinin toplu açılış törenine katılan Bakan Selçuk, daha sonra AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Burada AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever ve yetkililer tarafından karşılanan Bakan Selçuk, basına kapalı toplantının ardından Erenler ilçesindeki Topça Camisi'nde cuma namazını kıldı.

Bakan Selçuk, Sakarya Öğretmenevi ziyaretinde, hijyen malzemeleri üretilen laboratuvar görevlileri ve öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Selçuk, daha sonra Sakarya Anadolu Lisesini ve bünyesindeki Eğitim Müzesi'ni gezdi.

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın daveti üzerine belediye önünde çalışanlarla fotoğraf çektiren Bakan Selçuk, Şehit Erol Olçak Anadolu Lisesinde düzenlenen "Ziya Öğretmenle Eğitim Buluşmaları" programına katıldı.

Bakan Selçuk, basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından kentten ayrıldı.