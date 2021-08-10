Büyükşehir'den yangın bölgesine mobil destek - Son Dakika

Büyükşehir'den yangın bölgesine mobil destek

Antalya'nın başta Manavgat olmak üzere Gündoğmuş, Alanya ve Akseki bölgelerinde yaşanan yangın felaketi nedeniyle Antalya Büyükşehir Belediyesi birimleri teyakkuz halinde halka destek çalışmalarını sürdürüyor.

Farklı noktalarda kurulan mobil destek birimleri hizmetiyle vatandaşların ihtiyaçları belirlenerek ivedi şekilde karşılanıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi yangın felaketinden etkilenen yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşların yaraları sarmak ve talepleri belirleyerek ihtiyaçları yerine ulaştırmak için 24 saat görev başında olmayı sürdürüyor.

MOBİL DESTEK BİRİMLERİ İLE İVEDİ ÇÖZÜM

Manavgat, Gündoğmuş, Akseki ve Alanya'nın farklı noktalarında kurulan mobil destek birimleri aracılığıyla hizmet veriliyor. Kurulan destek birimleriyle birebir iletişim kuruluyor ihtiyaç listesi yapılarak yetkililere bildiriyor. İhtiyaçlar hızlı bir şekilde çözüme ulaştırılıyor. Her gün görevli 50 personel alanlara giderek halkın ihtiyaçlarını karşılıyor ve tespit ediyor.

TEMEL İHTİYAÇLAR MOBİL DESTEK TIRLARINDA

Büyükşehir Belediyesi'nin Karaöz'de bulunan iki adet Mobil Destek Tırı ile de civar mahallelerdeki vatandaşların temel ihtiyaç malzemelerin dağıtım çalışmaları sürdürülüyor. Mobil destek birimlerinde ihtiyaç durumlarına göre; çadır, konteyner, soğutuculu araç( frigo araç), tuvalet ve jeneratör bulunuyor. Gün içerisinde gıda, kıyafet, su, buz gibi acil ihtiyaçlar da anında karşılanıyor. Günlük ihtiyaçların yanı sıra gıda ve içecek gibi sıcak havalarda hızlı bozulan malzemeler tam donanımlı tırlar sayesinde sağlıklı şekilde vatandaşlara ulaştırılıyor.

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