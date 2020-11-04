Son dakika haberleri... Moldova'da yapılan seçimlerin ardından "en çok oyu kim aldı" tartışması - Son Dakika

Moldova'da geçtiğimiz Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylardan hiçbirinin yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması nedeni ile seçimler ikinci tura kalmasının ardından mevcut Cumhurbaşkanı İgor Dodon ile Maia Sandu arasında en çok oyu kimin aldığına yönelik tartışmalar başladı.

Moldova'da mevcut Cumhurbaşkanı İgor Dodon'un görev süresinin dolmasının ardından geçtiğimiz Pazar günü halk sandık başına gitmişti. Dodon, dahil 8 adayın yarıştığı seçimlerde adaylardan hiçbiri yüzde 50'lik barajı aşamaması nedeni ile seçimler 15 Kasım'da yapılacak olan ikinci tura kalmıştı. Kesin olmayan seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Dodon ile Maia Sandu arasında en çok oyu kimin aldığına yönelik tartışmalara başladı. İlk verilere göre, Dodon oyların yüzde 34'ünü, Sandu ise yüzde 30'unu almıştı. Kesin olmayan sonuçlara göre Dodon, kendisini seçimin galibi ilan etmişti.

Moldova Merkez Seçim Komisyonu (MSK) tarafından yapılan açıklamada ise, sandıkların yüzde 100'ünün açıldığı belirtilerek, Sandu'nun oyların yüzde 36'sını, Dodon'un ise oyların yüzde 32'sini aldığı açıklandı. MSK'nın resmi açıklanmasının ardından Dodon, seçim sonuçlarını kabul etmediğini belirtti.

"Batı, Sandu'yu destekledi"

Rusya yanlısı politikalarıyla tanınan Dodon yaptığı açıklamada, rakibi olan Sandu'nun Batılı bazı kaynaklar tarafından desteklendiğini iddia etti. Seçim sonuçlarına göre Avrupa'da yaşayan Moldovalı seçmenin yüzde 70'inin Sandu'ya verdiği desteği işaret eden Dodon, aynı zamanda rakibi Sandu'yu Romanya üzerinden eleştirdi. Dodon, Sandu'nun daha önce Moldova ile Romanya'nın birleşme vaatlerini eleştirerek, "Moldova'yı, Romanya ile birleştirmeye çalışan kişiye mi oy vereceksiniz" ifade etti. Dodon, ayrıca rakibi Sandu'yu televizyon programında tartışmaya davet etti.

Sandu'dan seçimlerde hile yapıldı açıklaması

Dodon'un en büyük rakibi Sandu ise yaptığı açıklamada, Dodon'un seçimlere hile karıştırdığını öne sürerek, "Bazı vatandaşlar sandık başına götürüldü. Seçmen oyunu satın alma girişimleri ve provokasyonlar yaşandı. Çeşitli ihlaller yapıldı" dedi.

Sağcı partiler Sandu'ya desteğini açıkladı

Ülkede yapılan seçimlerde boy gösteren adaylar ve siyasi partiler de saflarını belli etmeye başladı. Romanya ile birleşmeye sıcak bakan siyasi parti ve Cumhurbaşkanı adayları Sandu'yu destekleyeceklerini açıkladı. Haysiyet ve Doğruluk Platformu Partisi (Platforma DA) Başkanı Andrei Nestase, Moldova Liberal Demokratik Partili Tudor Deliu, Ulusal Birlik Partili (PUN) Oktavian Tsıku ve birkaç siyasi partiden oluşan "Birleşme" (Unirea) Bloku adayı Dorin Chirtoaca, seçimlerde yeterli oyu alamayınca Sandu'yu destekleyeceklerini belirtti. - KİŞİNEV