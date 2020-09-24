MİLLİ Savunma Bakanlığı, PKK/ YPG'li teröristlerin, Barış Pınarı bölgesindeki Rasulayn'ın Tel Halaf meskun mahallinde bombalı araç patlattığını, 1'i çocuk 2 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesindeki Rasulayn'ın Tel Halaf meskun mahallinde bombalı araç patlatan PKK/YPG'li teröristler, biri çocuk iki sivil şahsı katletti. 12 sivilin de yaralandığı terör saldırısında yaralanan 2 kişi Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı" denildi.

Haber: ANKARA,