MSB: Bombalı araç patlatan PKK/YPG'li teröristler, 1'i çocuk 2 sivili katletti
MİLLİ Savunma Bakanlığı, PKK/YPG'li teröristlerin, Barış Pınarı bölgesindeki Rasulayn'ın Tel Halaf meskun mahallinde bombalı araç patlattığını, 1'i çocuk 2 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, PKK/ YPG'li teröristlerin, Barış Pınarı bölgesindeki Rasulayn'ın Tel Halaf meskun mahallinde bombalı araç patlattığını, 1'i çocuk 2 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesindeki Rasulayn'ın Tel Halaf meskun mahallinde bombalı araç patlatan PKK/YPG'li teröristler, biri çocuk iki sivil şahsı katletti. 12 sivilin de yaralandığı terör saldırısında yaralanan 2 kişi Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı" denildi.
Haber: ANKARA,
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