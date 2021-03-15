Son dakika haberleri | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde ara sınavlar uzaktan yapılacak - Son Dakika

Son dakika haberleri | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde ara sınavlar uzaktan yapılacak

15.03.2021 15:33
Son dakika haberleri | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde ara sınavlar uzaktan yapılacak, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde ara sınavlar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzaktan yapılacak.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde ara sınavlar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzaktan yapılacak.

Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle eğitim ve öğretime geçen yıl mart ayında ara verildiğini, nisan ayında itibaren ise eğitimin uzaktan devam ettiğini anımsattı.

Yaptıkları değerlendirme neticesinde bahar döneminde uygulamalı derslerin yüz yüze yapılmasına karar verdiklerini belirten Kar, şunları kaydetti:

"Yüz yüze eğitim isteğe bağlı. Yüz yüze eğitime katılmak hem hocamız hem de öğrencilerimiz açısından hala riskli. Bizim için personelimiz ve öğrencilerimizin sağlığı her şeyden önemli. Yüz yüze yapılacak derslerimizin de isteğe bağlı olmasını kararlaştırdık. Ölçme değerlendirme anlamında da ara sınavların tıp fakültesi hariç uzaktan yapılmasını kararlaştırdık. Bizim beklentimiz özellikle vize sonrası dönemde uzaktan eğitime katılımın daha fazla olması."

Kar, öğrencilerden uzak kalmanın kendilerini üzdüğünü aktararak, bir an önce öğrencilere kavuşmak istediklerini, ilerleyen dönemde salgınla ilgili gelişmeleri takip ederek, bir an önce üniversiteyi yüz yüze eğitime açmak için çabaladıklarını vurguladı.

Rektör, Niğde, Mart, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde ara sınavlar uzaktan yapılacak - Son Dakika


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