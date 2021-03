Öldürülen belediye başkanının avukat eşi: 'İyi hal' indirimini kabul etmiyorum - Son Dakika

Öldürülen belediye başkanının avukat eşi: 'İyi hal' indirimini kabul etmiyorum

KONYA'nın Doğanhisar Belediye Başkanı MHP'li İhsan Öztoklu'yu (42) yırtılan afiş nedeniyle çıkan tartışmada bıçaklayarak, öldürmekten tutuklu yargılanan Abdurrahman Koç (26), önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına daha sonra da iyi hal indirimi uygulanarak müebbet hapse mahkum edildi. Koç'un babası, öldürülen Öztoklu'nun selefi ve yerel seçimlerde İYİ Parti'den belediye başkan adayı olan tutuksuz sanık Abdullah Koç (52) ile diğer 2 sanık, 'suçun işlenmesine yardım etmek' suçundan 15'er yıl hapis cezası aldı. Öldürülen Belediye Başkanı İhsan Öztoklu'nun avukat eşi Hanife Öztoklu, 'Benim eşim maalesef kalleşçe arkadan 4 bıçak darbesiyle şehit edildi. İyi hal indirimini hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Karara itirazımızı yapacağız' dedi.

Girdiği 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde, Doğanhisar Belediye Başkanlığı'na seçilen MHP'li İhsan Öztoklu, aynı yıl 24 Mayıs gecesi Başköy Mahallesi'nde, seçimden sonra astırdığı, kendi resmi ve adının olduğu, 'Haydi bismillah tüm Doğanhisarlı hemşehrilerime gönülden teşekkürler' yazılı afişin yırtıldığını öğrendi. Bunun üzerine jandarmaya ihbarda bulunan Öztoklu, belediye çalışanları İsmail Kağan Kapıcı ve Ümit Kalkan ile kendisine ait araçla mahalleye gitti. Billboard önünde durdukları sırada Ümit Kalkan, iddiaya göre, afişi yırtanlara küfretti. Bunun üzerine Öztoklu'nun selefi ve seçimlerde İYİ Parti'den belediye başkanı adayı olan Abdullah Koç, oğlu Abdurrahman Koç ve akrabası Osman Koç ile mahalle halkından bazı kişiler geldi. Taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Abdurrahman Koç, Belediye Başkanı İhsan Öztoklu'ya bıçakla saldırdı. Göğsünden yaralanan Öztoklu, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ilgın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Öztoklu, yaklaşık 3 saat sonra hayatını kaybetti. Öztoklu'nun vücudunda 4 bıçak darbesi bulunduğu, 2'sinin öldürücü nitelikte olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Abdurrahman Koç, babası Abdullah Koç ve akrabası Osman Koç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANDI

Belediye Başkanı İhsan Öztoklu'nun öldürülmesiyle ilgili Konya 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 1'i tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada, öldürülen Öztoklu'nun aynı zamanda avukatlığını üstlenen eşi Hanife Öztoklu da yer aldı. Mahkeme heyeti tutuklu Abdurrahman Koç'a, 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, iyi hal indirimi uygulayarak cezayı müebbet hapse çevirdi. Diğer sanıklar Abdullah Koç, Osman Koç ve İrfan Kaynak da önce 18'er yıl hapis cezası aldı. Cezaları iyi hal indirimi uygulanarak 15'er yıla indirildi. Necmi Yavuz ise beraat etti.

AVUKAT EŞİNDEN KARARA TEPKİ

Kararın doğru olmadığını belirten Belediye Başkanı İhsan Öztoklu'nun avukat eşi Hanife Öztoklu, 'Hiçbir şey acımızı dindirmiyor. İki tane çocuğumuz var ve kızımızın 3 gün sonra doğum gününü kutlayacaktık. Biz böyle planlar yaparken maalesef insanlar kalleşçe planlar içerisindeymiş. İddianame asıl fail Abdurrahman Koç açısından nitelikli kasten adam öldürme şeklinde düzenlenmişti, mütalaa da aynı şekilde verildi. Karar da aynı şekilde verildi ancak iyi hal indirimi uygulandı. Talihsizlik olarak nitelendiriyorum. Benim asıl fail olarak nitelendirdiğim baba Abdullah Koç'un da azmettirmeden ceza alması beklenirken mütalaa ve iddianame de bu doğrultudayken yardım etme sıfatıyla 15 yıl hapis cezası verildi. Burada da iyi hal indirimi uygulandı 18 yıldan 15 yıla indirildi. Eşimin olayı son olsun başka İhsan'lar ölmesin. Hizmet sevdalısı insanlar emin adımlarla ilerlesin istiyorum. Eşim memleketine hizmet etme sevdasıyla hareket etti ve insanlar o kadar çok sevdiler ki eşimi, zaten kıymetli bir insandı. Belediye başkanlığı yaptığı 54 günde tekstil atölyesinin adımlarını attı. Şu an da atölyenin ismine de Şehit İhsan Öztoklu adı verildi. Tek temennim Türkiye'de cinayetlerin arttığı bu dönemde adalet yerini bulsun istiyorum. Bunun için elimden ne geliyorsa yapacağım' dedi.

'EŞİM KALLEŞÇE ŞEHİT EDİLDİ'

Öztoklu, 'Benim eşim maalesef kalleşçe arkadan 4 bıçak darbesiyle şehit edildi. Buna rağmen iyi hal indirimini hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Gerçek anlamda bir yargılama mevcutsa af hakkının, iyi hal indirimlerinin kesinlikle mağdur yakınlarına verilmesi lazım bu hakların' diye konuştu.

'O GELİNCE EVDE BAYRAM HAVASI ESİYORDU'

Öldürülen Belediye Başkanı İhsan Öztoklu'nun halka daha iyi hizmet vermek için çalıştığını belirten Öztoklu, 'Eşim olmadan geçen her an benim için bir ıstırap. Benim bir yılım bitkisel hayatta gibi geçti. Yaşayıp yaşamadığımı bile bilmiyordum, her kapı çaldığında eşim gelecekmiş gibi olayı uzun bir süre kabullenemedim. Gerçekten kalbi çok güzel ve halka hizmet etmek isteyen bir ruha sahipti. Eşim içeriye adım attığında bizim için bir bayram havasında geçerdi. Çocuklarına inanılmaz düşkün bir baba ve eşti bizim için. Çok mutlu ve güzel bir ailemiz vardı ve bu aileyi yok ettiler mahvettiler' dedi.

'ÇOCUĞUM İLK KARNESİNİ BABASININ MEZARINA GÖTÜRDÜ'

Öztoklu, 'Eşimle birbirimizi çok sevdik. İki güzel evlat verdi Allah bize. 23 Temmuz'da evlilik yıldönümümüzdü, maalesef ki 10'uncu yılımızı dahi kutlayamadık. Kızım 7 yaşına girdi ve 1'inci sınıf karnesini maalesef ki babasının mezarına götürmek zorunda kaldı. Bu acı gerçekten çok zor. Çocuklar karşısında dik durmaya çalışmak ve onları üzmeden onların iyi birer insan olmasını sağlamaya çalışmak bir anne olarak gerçekten oldukça zor' dedi.