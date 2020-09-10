Son dakika haberleri! Olimpiyat kotalı milli boksör Batuhan Çiftçi: "Hayatımı hayalime göre yönlendirdim"

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları'na katılım hakkı elde eden ilk boksör olan 52 kilodaki Batuhan Çiftçi, hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Londra'da mart ayında gerçekleştirilen ve Kovid-19 salgını nedeniyle yarıda kalan Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kota Müsabakaları'nda çeyrek finale yükselen Batuhan Çiftçi, erkekler 52 kiloda olimpiyat vizesi için gerekli dereceyi elde etti.

Türkiye Boks Federasyonunun Kadıdağı Kamp Merkezi'nde çalışmalarına devam eden Batuhan, Tokyo Olimpiyatları'nda başarılı olmak istediğini dile getirdi.

Elazığ Fırat Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü son sınıf öğrencisi olan Batuhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Olimpiyata bir yıl varken kendime inanmaya başladım. Son bir yıl kendimi adapte ettim. Hayatımı hayalime göre yönlendirdim. Bir yıl dişimi sıktım. İdmanlarda da hocalarımız bizi çok güzel çalıştırdı. Çok güzel bir kamp sürecinden geçtim. Londra'ya gittiğimde vizeyi alacağıma inanıyordum." dedi.

"Arkamda Türkiye'nin olduğunu bana hissettirdiler"

Salgın nedeniyle Londra'daki kota müsabakalarının yarıda kaldığını hatırlatan milli sporcu, şunları söyledi:

"Belçikalı rakibimi yendim. Daha sonra Bulgar bir sporcuyla maçım vardı. Onu yenersem olimpiyat kotası alacaktım. Ben maça çıkmadan yarım saat önce, 'Bugünden sonra maçlar yarıda bırakılıyor.' diye haber geldi. Bu beni motive etti. Orada Türk bayrağı asılıydı. Resmen onunla konuştum, 'Buradan vizeyi alacağım, böyle bir fırsat gelmez.' dedim. Kazanacağım diye çıktım. Olimpiyat vizesini alınca, ülkeye dönene kadar telefonum hiç susmadı. 12 senedir boks yapıyorum, orada elimin kalktığı andaki mutluluk çok başkaydı. Beni çok mutlu etti. Tanımadığım insanları da mutlu etti. Sadece kendim için dövüşmediğimi, arkamda Türkiye'nin olduğunu bana hissettirdiler."

Londra'dan çok mutlu döndüğünü anlatan Batuhan, "Eve geldiğimde annem sarılmak istedi. Kovid-19'dan dolayı, İngiltere'den geldiğim için kendimi odaya kilitledim. 15-20 gün odadan çıkmadım. Annemin bakışları bile çok gururluydu. Babamın gözlerinden, onu ne kadar gururlandırdığımı gördüm. Bir evlat için bundan daha değerli şey olacağını zannetmiyorum. Kendimi olimpiyata hazırlıyorum. Hedefim Tokyo Olimpiyatları'ndan madalyayla dönmek. Kürsüye çıkıp, milli marşımızı tüm dünyaya dinletmek istiyorum." şeklinde konuştu.