Son dakika haberleri: ORDU Bakan Pakdemirli, Ordu'da Fındık fiyatı cumhurbaşkanımızın işi - Son Dakika

Son dakika haberleri: ORDU Bakan Pakdemirli, Ordu'da Fındık fiyatı cumhurbaşkanımızın işi

Son dakika haberleri... Bakan Pakdemirli, Ordu'da: Fındık fiyatı cumhurbaşkanımızın işi (3)BAKAN PAKDEMİRLİ: TAHMİNİ FINDIK REKOLTESİ 665 BİN TONTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bolaman Havzası Rehabilitasyon ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Bakan Pakdemirli, Ordu'da: Fındık fiyatı cumhurbaşkanımızın işi (3)

"Huysuz Virjin" olarak tanınan sanatçı Seyfi Dursunoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu
Acun Ilıcalı'dan Bakan Koca'nın Survivor finali eleştirisine yanıt: İstenmeden oluşan bir durum
Seyfi Dursunoğlu'nun Mehmet Ali Birand'ın "Huysuz Virjin'den sıkılmadın mı?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu

BAKAN PAKDEMİRLİ: TAHMİNİ FINDIK REKOLTESİ 665 BİN TON

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bolaman Havzası Rehabilitasyon ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Bakan Pakdemirli, 2020 yılı tahmini fındık rekoltesinin 665 bin ton civarında beklendiğini açıkladı. Pakdemirli, 'Rekoltemiz ne' Çok ciddi bir çalışma yaptı arkadaşlar. Defalarca inceledi, defalarca önüme geldi, defalarca geriye gönderdim. İlk tahminlerin ötesinde bir rekoltemiz var gibi gözüküyor. Bu biraz daha azalabilir belki sezon içerisinde ama görünen o ki, ilk defa burada açıklıyorum 665 bin ton fındık rekoltemiz var. Bunun manası nedir? Manası; geçen yıllara göre daha az fındığımız var. Bunun diğer anlamı nedir? Fındığımız daha değerli olacak demektir? dedi.

TMO DEVREYE GİRECEK

Pakdemirli, geçen sezon olduğu gibi bu yıl da Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) fındık alımına devam edeceğini kaydederek, 'Sayın Cumhurbaşkanımızla gelirken konuştum; Ordu'ya, Karadeniz uşaklarına özel selam gönderdi. Sayın Cumhurbaşkanımız aynen şunları söyledi, 'Hiç merak etmesinler, Karadenizli kardeşlerimin arkasındayız' dedi. Toprak Mahsulleri Ofisi bu sene de devreye girecek' diye konuştu.

fındık fiyatları, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 00:48 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: ORDU Bakan Pakdemirli, Ordu'da Fındık fiyatı cumhurbaşkanımızın işi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

23:54 "Huysuz Virjin" olarak tanınan sanatçı Seyfi Dursunoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu 23:43 Acun Ilıcalı'dan Bakan Koca'nın Survivor finali eleştirisine yanıt: İstenmeden oluşan bir durum 23:00 Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı 22:36 Ruslarla görüşmeler sürerken ABD'den Türkiye'ye yeni S-400 yaptırım tasarısı 22:15 Katil zanlısının 8 parçaya böldüğü cansız beden için poşet almaya gittiği anlar ortaya çıktı 20:50 Başından vurulmuş halde bulunan asker, sağlık ekiplerini seferber etti 19:17 Azerbaycan'la yaşanan çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan geri adım attı 19:07 Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti 18:47 Polis operasyonunda gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi 18:29 Kendisinden haber alınamayan mahalle bekçisi ölü bulundu 17:20 Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi 17:00 Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı 16:03 Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak 15:54 15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu 15:37 Telefon dolandırıcıları iş başında! Yaşlı adamın kızının dikkati 200 bin lirayı kurtardı
"Huysuz Virjin" olarak tanınan sanatçı Seyfi Dursunoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu
23:54
Acun Ilıcalı'dan Bakan Koca'nın Survivor finali eleştirisine yanıt: İstenmeden oluşan bir durum
23:43
Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı
23:00
Ruslarla görüşmeler sürerken ABD'den Türkiye'ye yeni S-400 yaptırım tasarısı
22:36
Katil zanlısının 8 parçaya böldüğü cansız beden için poşet almaya gittiği anlar ortaya çıktı
22:15
Başından vurulmuş halde bulunan asker, sağlık ekiplerini seferber etti
20:50
Azerbaycan'la yaşanan çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan geri adım attı
19:17
Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti
19:07
Polis operasyonunda gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi
18:47
Kendisinden haber alınamayan mahalle bekçisi ölü bulundu
18:29
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2020 07:02:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri: ORDU Bakan Pakdemirli, Ordu'da Fındık fiyatı cumhurbaşkanımızın işi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]