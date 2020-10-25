Osmaniye'de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 9 yaralı - Son Dakika

2 yaralının da durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 79 AAF 271 plakalı otomobil, Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu Mahmuriye mevkisinde önce bariyerlere, ardından savrularak aynı istikamette seyreden ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 01 C 5582 plakalı otomobile çarptı.

Osmaniye 'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

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