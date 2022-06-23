Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika
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Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

23.06.2022 20:55

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü Balıkesir'de akşam saatlerinde motosiklet ve otomobilin karıştığı kazada, motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

BALIKESİR - Balıkesir'de akşam saatlerinde motosiklet ve otomobilin karıştığı kazada, motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde otomobile ve motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü. Recep T. yönetimindeki 10 U 5475 plakalı motosiklet ile sürücü Cansu C. idaresindeki 10 N 7999 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışma sonrası yola savrulan motosiklet sürücüsü Recep T. olay yerinde hayatını kaybetti. Bir süre trafiğe kapatılan cadde, hayatını kaybeden şahsın cansız bedeni cenaze aracılığı ile hastaneye kaldırıldıktan sonra trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika
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