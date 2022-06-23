İsmailağa Cemaati'nin cenaze için kadınlardan özel bir ricası var

Edinilen bilgiye göre Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde otomobile ve motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü. Recep T. yönetimindeki 10 U 5475 plakalı motosiklet ile sürücü Cansu C. idaresindeki 10 N 7999 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışma sonrası yola savrulan motosiklet sürücüsü Recep T. olay yerinde hayatını kaybetti. Bir süre trafiğe kapatılan cadde, hayatını kaybeden şahsın cansız bedeni cenaze aracılığı ile hastaneye kaldırıldıktan sonra trafiğe açıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika

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