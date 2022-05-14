Son dakika haberleri! Otomobil, traktör ile çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Otomobil, traktör ile çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı

14.05.2022 00:57
Son dakika haberleri! Otomobil, traktör ile çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı

Edinilen son dakika gelişmesine göre DÜZCE (İHA) – Düzce'de otomobil ile traktörün çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de otomobil ile traktörün çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 Karayolu Üçköprü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaattin Erkahraman idaresindeki traktör, seyir halinde olan Ç.D. yönetimindeki 34 SP 8541 plakalı Citroen marka otomobil ile çarpıştı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Alaattin Erkahraman Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne, Ç.D. ise Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Erkahraman'ın hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DÜZCE

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Otomobil, Traktör, Düzce, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Otomobil, traktör ile çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Otomobil, traktör ile çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı - Son Dakika
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