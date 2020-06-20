Son dakika haberleri! Özhaseki'den Başkan Palancıoğlu'na ziyaret - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'nu ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Özhaseki ziyarette, Melikgazi'de yapılan ve yapılacak yatırımlar hakkında bilgi aldı.

Özhaseki ziyarette, Melikgazi'nin önemli bir ilçe olduğunu belirtti.

Birlik ve beraberliğin önemli olduğunu aktaran Özhaseki, şunları kaydetti:

"Melikgazi ilçemizdeki yatırımları ve yapılacak olan projeleri istişare ettik. İlçelerimiz bizlerin göz bebeği. Başkanlarımız da Kayseri'nin huzuru ve refahı için durmadan çalışıyor, üretiyor. Derdimiz, ortak akıl ve istişare ile Melikgazi'de kardeşlerimize, hemşehrilerimize daha güzel hizmet sunabilmek." ifadelerini kullandı.

Palancıoğlu da Kayseri'de güzel ve önemli projeler yapıldığını anlatarak, "Melikgazi Belediyemizin çok güzel ve detaylı projeleri var. Sosyal tesisler, yollar, parklar, okullar, camiler, sağlık tesisleri, kentsel dönüşüm projeleri gibi yüzlerce proje var. Bir uyum içinde hep beraber çalışıyoruz." açıklamasında bulundu.