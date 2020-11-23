Son dakika haberleri... Pandemide sanata ortak nefes: "Pandemi Orkestrası" - Son Dakika

Son dakika haberleri... Pandemide sanata ortak nefes: "Pandemi Orkestrası"

23.11.2020 13:23
Son dakika haberleri... Pandemide sanata ortak nefes:

Edinilen son dakika haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde hiçbir sabit geliri olmayan müzisyenlerin yer alacağı bir senfonik orkestra kuruldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde hiçbir sabit geliri olmayan müzisyenlerin yer alacağı bir senfonik orkestra kuruldu.

Kadıköy Belediyesi Pandemi Orkestrası'nda, klasik müziğin Türkiye'deki en önemli icracıları arasında bulunan Gürer Aykal, Gülsin Onay, Cihat Aşkın, İdil Biret gibi isimlerin de şef ve solist olarak yer alacak.

Birçok sanatçıyı daha bünyesinde bulunduracak olan orkestra, Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda konserler verecek.

Pandemi Orkestrası'nın ilk konseri 7 Aralık'ta, şef Rengim Gökmen ve İdil Biret'in katılımıyla, ikinci konseri 4 Ocak 2021'de şef Oğuzhan Balcı ve Gökhan Aybulus'un katılımıyla, üçüncü konseri de 8 Şubat 2021'de şef Gürer Aykal ve Bülent Yazıcı'nın katılımıyla yapılacak.

Orkestra ayrıca 8 Mart 2021'de şef İbrahim Yazıcı ve Gülsin Onay'ın katılımıyla, 29 Mart 2021'de ise şef Hakan Şensoy ve Cihat Aşkın katılımıyla sahne alacak.

Biletler, Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası gişesi ve internetten temin edilebilecek.

Kadıköy Belediyesi, Gülsin Onay, Gürer Aykal, İdil Biret, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Pandemide sanata ortak nefes: 'Pandemi Orkestrası' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kaza sonrası özür dilemek için aracından indi, başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti "Sayılar düşmezse yeni yasaklar gelecek" diyen Bakan Koca, masadaki üç alternatifi sıraladı Çin aşısı Türkiye'de yapılmaya başlandı! İlk gönüllü öğretmen anne ve kızı Caddeye ismini veren ve hastalara şifa olan 'tek mezar' görenleri şaşırtıyor Hayat hikayesi dinleyenleri şaşırtıyor: 10 dil biliyor, farklı ülkelerde 11 çocuğu var, sokaklarda yaşıyor Rekabet banyoya taşındı! Gülşah Saraçoğlu ve Ebru Polat duş alırken ürün tanıttı İmamoğlu'ndan tüyler ürperten iddia: İstanbul'da vefat sayısı 450'lere koşuyor, definlere yetişemiyoruz Yusuf Yazıcı'nın performansı Fransa basınında gündem oldu
Son Dakika! Devletin gizli belgelerini ifşa ettiği gerekçesiyle yargılanan gazeteci Mehmet Baransu, 17 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı Son Dakika! Devletin gizli belgelerini ifşa ettiği gerekçesiyle yargılanan gazeteci Mehmet Baransu, 17 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı         
13:07
Sosyal medya fenomeni Enes Batur Etiler'de lüks otomobiliyle kaza yaptı Sosyal medya fenomeni Enes Batur Etiler'de lüks otomobiliyle kaza yaptı         
12:12
Milyonlar heyecanla bekliyor! Emekliye ocakta 405 liralık zam göründü Milyonlar heyecanla bekliyor! Emekliye ocakta 405 liralık zam göründü         
11:41
Satın aldığı otomobilin iki araçla birleştirildiğini ekspertiz raporu ile öğrenince soluğu mahkemede aldı Satın aldığı otomobilin iki araçla birleştirildiğini ekspertiz raporu ile öğrenince soluğu mahkemede aldı         
11:27
Arkalarından gelip küçük kızı istismar etti! Avcılar'da Ukraynalı aileye taciz şoku kamerada Arkalarından gelip küçük kızı istismar etti! Avcılar'da Ukraynalı aileye taciz şoku kamerada         
11:06
İçişleri Bakanı Soylu, cinayete kurban giden kadın sayısını açıklayıp isyan etti: Erkeklere sesleniyorum, kendinize gelin! İçişleri Bakanı Soylu, cinayete kurban giden kadın sayısını açıklayıp isyan etti: Erkeklere sesleniyorum, kendinize gelin!         
10:42
Çinli profesörden şok eden 'mikrodalga silahı' iddiası: Hint askerleri diri diri pişti Çinli profesörden şok eden 'mikrodalga silahı' iddiası: Hint askerleri diri diri pişti         
10:22
Ferit Şahenk, İstanbul'un gözde AVM'si İstinyePark'taki hisselerini Katarlılara satıyor Ferit Şahenk, İstanbul'un gözde AVM'si İstinyePark'taki hisselerini Katarlılara satıyor         
10:12
Eski sevgilisinin oğlu tarafından darbedilen kadın: Bana kafa ve yumruk attı, ardından dövdü Eski sevgilisinin oğlu tarafından darbedilen kadın: Bana kafa ve yumruk attı, ardından dövdü         
09:15
Oyuncu Nedim Saban boynunda virüssavar taşımaya başladı Oyuncu Nedim Saban boynunda virüssavar taşımaya başladı         
08:58
TÜBİTAK 105 personel alacak TÜBİTAK 105 personel alacak         
08:55
6 yıllık evlilik tek celsede bitti! Esra Ruşan ve Fatih Kızılgök boşandı 6 yıllık evlilik tek celsede bitti! Esra Ruşan ve Fatih Kızılgök boşandı         
08:43
Evli kadın saplantılı sapığın tecavüzüne uğradı, o görüntüler kocasına gönderilince soluğu mahkemede aldı Evli kadın saplantılı sapığın tecavüzüne uğradı, o görüntüler kocasına gönderilince soluğu mahkemede aldı         
08:11
Selin Ciğerci'nin arabasında açıklama yapan Melisa Emirbayer: Seren Serengil tarafından oyuna getirildim Selin Ciğerci'nin arabasında açıklama yapan Melisa Emirbayer: Seren Serengil tarafından oyuna getirildim         
21:34
Öfkelenen koca, hareket halindeki araçtan eşini attı! Talihsiz kadın feci şekilde can verdi Öfkelenen koca, hareket halindeki araçtan eşini attı! Talihsiz kadın feci şekilde can verdi         
16:58
Babasının emanet bıraktığı 1955 model otobüse özenle bakıyor Babasının emanet bıraktığı 1955 model otobüse özenle bakıyor         
15:00
Kim Milyoner olmak İster yarışmacısının trajik öyküsü Kenan İmirzalıoğlu'nu ağlattı Kim Milyoner olmak İster yarışmacısının trajik öyküsü Kenan İmirzalıoğlu'nu ağlattı         
14:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2020 13:39:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri... Pandemide sanata ortak nefes: "Pandemi Orkestrası" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei