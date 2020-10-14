Son dakika haberleri | Pehlivanların yaralanma davası sanığının, 13 yıl 6 ay hapsi istendi - Son Dakika

Son dakika haberleri | Pehlivanların yaralanma davası sanığının, 13 yıl 6 ay hapsi istendi

14.10.2020 13:48
Son dakika haberleri | Pehlivanların yaralanma davası sanığının, 13 yıl 6 ay hapsi istendi, System.String[]

Bir son dakika haberine göre ANTALYA'da, yağlı güreş sporcusu Hakkı Aygün'ü (25) öldürüp Mehmet Ali Avcı'yı (23) yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan Umut Can Ferah'ı azmettirdiği öne sürülen Yavuz Tayfur'un, Aygün ve Avcı'ya 2 yıl önce düzenlediği silahlı saldırı olayıyla ilgili davada 13 yıl 6 aya kadar hapsi istendi.

ANTALYA'da, yağlı güreş sporcusu Hakkı Aygün'ü (25) öldürüp Mehmet Ali Avcı'yı (23) yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan Umut Can Ferah'ı azmettirdiği öne sürülen Yavuz Tayfur'un, Aygün ve Avcı'ya 2 yıl önce düzenlediği silahlı saldırı olayıyla ilgili davada 13 yıl 6 aya kadar hapsi istendi.

Olay, 24 Mart 2018 tarihinde, Muratpaşa ilçesi Eski Lara Yolu'ndaki bir kafenin önünde meydana geldi. İddiaya göre Yavuz Tayfur, husumetli olduğu yağlı güreş sporcuları Hakkı Aygün ve Mehmet Ali Avcı ile konuşmak için kafeye geldi. Taraflar arasında tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tayfur, üzerinde taşıdığı tabancayla Hakkı Aygün ile arkadaşı Mehmet Ali Avcı'ya ateş açtı. Aygün'e 3, Avcı'ya ise 4 kurşun isabet etti. Yavuz Tayfur ve yanındaki 2 arkadaşı olay yerinden kaçtı.

Ağır yaralanan Hakkı Aygün özel hastaneye, Mehmet Ali Avcı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Aygün ve Avcı tedavilerinin ardından taburcu edildi.Hurdacılık işiyle uğraşan saldırgan Yavuz Tayfur, kısa süre sonra olayda kullandığı silahla yakalanıp, tutuklandı. Tayfur'un arkadaşları Mehmet Can Ö. ve Berkan Y. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava sürecinde, Tayfur da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.  Davanın 13'üncü duruşmasına, başka bir suçtan tutuklu Yavuz Tayfur ile Berkan Y., SEGBİS aracılığıyla katıldı. Duruşmada, iki tarafın avukatları da salonda hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında Yavuz Tayfur'a haksız tahrik hükümlerinin uygulanması gerektiğini, tahrik altında silahla yaralama suçunun işlendiğini söyledi. Sanık Tayfur'un, 'haksız tahrik altında kasten yaralama' suçundan 13 yıl 6 aya kadar, ayrı ayrı 2 kez cezalandırılmasını istedi.Savcı, sanık Berkan Y.'nin de Mehmet Ali Avcı'yı silahtan sayılan çatalla yaralamaya teşebbüs eyleminden dolayı 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Sanık Mehmet Can Ö. için de su şişesi ve kül tablası fırlatarak Avcı ve Aygün'e karşı yaralamaya teşebbüs suçundan ayrı ayrı 1'er yıla kadar hapis istendi. Sanık avukatları mütalaaya karşı savunma yapmak üzere süre isteyince duruşma, ertelendi.BAŞPEHLİVAN AYGÜN, GEÇEN AYKİ SALDIRIDA ÖLDÜHakkı Aygün ve Mehmet Ali Avcı, 1 Eylül gecesi ise Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi Cebesoy Caddesi'nde silahlı saldırıya uğradı. Umut Can Ferah, otomobildeki

Aygün ve Avcı'yı kurşun yağmuruna tuttu.Hakkı Aygün hayatını kaybederken, Mehmet Ali Avcı yaralandı. Saldırının ardından Ferah, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne giderek, teslim oldu. Adliyeye sevk edilen Umut Can Ferah, tutuklandı. Ferah, savcılıkta verdiği ifadesinde, kendisini Yavuz Tayfur'un azmettirdiği iddiasını reddetti.


Son dakika haberleri | Pehlivanların yaralanma davası sanığının, 13 yıl 6 ay hapsi istendi
Son dakika haberleri | Pehlivanların yaralanma davası sanığının, 13 yıl 6 ay hapsi istendi
Son dakika haberleri | Pehlivanların yaralanma davası sanığının, 13 yıl 6 ay hapsi istendi

Hakkı Aygün, Umut Can, Antalya, Ölü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Pehlivanların yaralanma davası sanığının, 13 yıl 6 ay hapsi istendi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Tanık gösterdiği evli kadın sevgilisi çıktı, adliyede ortalık bir anda karıştı İnternetten aldığı telefonun yalnızca kutusu eline ulaştı Müge Anlı, Kadir Şeker'e verilen cezaya Ümitcan Uygun'a atıfta bulunarak tepki gösterdi Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümünde yeni gelişme! Olay günü evin orada araca binen kişi Ümitcan Uygun çıktı 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in son sözü "Üzgünüm" oldu Rapçi Cardi B, Instagram'dan yanlışlıkla çıplak fotoğrafını paylaştı Bilim Kurulu Üyesi: Vaka sayısında ciddi artış yaşanmazsa üniversitelerde yüz yüze eğitim gündeme gelebilir Avukat koca, karısının kendisini terk edip cinci hocaya kaçmasına isyan etti: Anormal münasebeti acı ile görmekteyim
Son Dakika! AYM Üyesinin Son Dakika! AYM Üyesinin "Işıklar yanıyor" paylaşımına CHP de sahip çıkmadı: Hakimlerin işi değil         
14:35
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "AYM'nin yapısı değişecek mi?" sorusuna tek kelimelik yanıt: İnşallah         
13:33
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğal gaz müjdesi: Cumartesi günü yeni rezerv miktarını açıklayacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğal gaz müjdesi: Cumartesi günü yeni rezerv miktarını açıklayacağız         
12:52
Koronavirüse yakalanan doktor Koronavirüse yakalanan doktor "Çember daralıyor" diyerek uyardı: Beni bu kadar sarsan bir hastalık olmadı         
12:17
''Merhaba Covid-19, ya sen beni yeneceksin, ya ben seni'' paylaşımı yapan şahıs, koronavirüsle mücadelesinde yenik düştü ''Merhaba Covid-19, ya sen beni yeneceksin, ya ben seni'' paylaşımı yapan şahıs, koronavirüsle mücadelesinde yenik düştü         
11:50
Büyük Birlik Partisi'nde Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlunu delege yapmadılar Büyük Birlik Partisi'nde Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlunu delege yapmadılar         
11:19
Kurumsal hatları kullanarak, yabancı uyruklu şahısları 3 milyon TL dolandıran çete çökertildi Kurumsal hatları kullanarak, yabancı uyruklu şahısları 3 milyon TL dolandıran çete çökertildi         
11:08
'Alıcı' çekirdekleriyle tüketen 5 kişi hastanelik oldu 'Alıcı' çekirdekleriyle tüketen 5 kişi hastanelik oldu         
10:37
Şarkıcı Ceylan, son imajıyla Şükran Ovalı'ya benzetildi Şarkıcı Ceylan, son imajıyla Şükran Ovalı'ya benzetildi         
10:04
Öğretmen dizisi için, Balat'taki bir okula yapılan korkutucu dekor tepki çekiyor Öğretmen dizisi için, Balat'taki bir okula yapılan korkutucu dekor tepki çekiyor         
09:51
Tek kadın üye, 572 erkek üyeden oluşan derneğin 3 dönemdir başkanlığını yapıyor Tek kadın üye, 572 erkek üyeden oluşan derneğin 3 dönemdir başkanlığını yapıyor         
09:39
Lüks aracıyla görüntülenen Murat Ceylan'ın talihsiz bagaj kazası Lüks aracıyla görüntülenen Murat Ceylan'ın talihsiz bagaj kazası         
09:37
MasterChef'te Mehmet Şef, tabağını yetiştiremeyen Didem'in yemeğinin tadına dahi bakmadı MasterChef'te Mehmet Şef, tabağını yetiştiremeyen Didem'in yemeğinin tadına dahi bakmadı         
08:22
IKEA eski mobilyaları geri almaya hazırlanıyor IKEA eski mobilyaları geri almaya hazırlanıyor         
05:03
22 yaşındaki genç salıncak demirine asılı halde bulundu, ayaklarındaki detay kafa karıştırdı 22 yaşındaki genç salıncak demirine asılı halde bulundu, ayaklarındaki detay kafa karıştırdı         
02:32
'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu 'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu         
18:56
e-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşların yıllardır çektiği abonelik iptali çilesi tek tıkla bitecek e-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşların yıllardır çektiği abonelik iptali çilesi tek tıkla bitecek         
17:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2020 14:41:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri | Pehlivanların yaralanma davası sanığının, 13 yıl 6 ay hapsi istendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei