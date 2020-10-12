Polis ekipleri, yüz yüze eğitime başlayan öğrencilere maske dağıttı - Son Dakika

VAN'da yaklaşık 180 bin öğrenci yüz yüze eğitime başladı. Van Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, Edremit ilçesinde bulunan Erdemkent İlk ve Ortaokulu'nda eğitime başlayan öğrencilere maske, velilere ise pandemi ile ilgili bilgilendirici broşür dağıttı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşamasında ilkokul 2, 3, 4, 8 ve 12'nci sınıflar, lise hazırlık sınıfı öğrencileri ile özel gereksinimli öğrenciler bugün Van ve ilçelerinde yüz yüze eğitime başladı. Edremit ilçesinde bulunan Erdemkent İlk ve Ortaokulu'nun önüne gelen Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis ekipleri, öğrencilere maske dağıtımı yaparak maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarılarda bulundu. Sosyal mesafeye uymayan veliler de okul yönetimi tarafından ikaz edildi. Pandemi nedeniyle verilen aranın ardından okula gelerek arkadaşlarıyla ve öğretmenleriyle buluşan çocukların mutlu olduğu görüldü. Öğrenciler, törende mesafeli olarak sıraya girdi. Polis ekipleri, okullarına gelen öğrencilere maske dağıtıp, uymaları gereken kuralları anlatırken, okul önünde öğrencileri bekleyen velilere ise ' Anne ve babalara tavsiyeler' yazılı bilgilendirici broşürler dağıttı.'VATANDAŞLARI MASKE KONUSUNDA BİLGİLENDİRİYORUZ'

Toplum Destekli Polislik Şubesinden görevli polis memuru Talip Mençi, Van merkez ve ilçelerinde vatandaşları maske konusunda bilgilendirmek için çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Öğrencilerimizin yanında olduğumuzu göstermek için maske dağıtımı yaptık. Yüz yüze eğitimin öncelikle öğrencilere ve ailelere hayırlı olmasını diliyorum. Öğrencilerimiz için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Çünkü bizim için öğrencilerimiz çok önemli. Onlar bizim geleceğimiz. Edremit ilçesinde bulunan Erdemkent ilk ve Ortaokulu'nda okuyan öğrencilerimize maske, velilere de broşürler dağıttık" dedi.