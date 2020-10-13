Son dakika haberleri: Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun koronavirüs testi pozitif çıktı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun koronavirüs testi pozitif çıktı

13.10.2020 17:27
Son dakika haberleri: Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun koronavirüs testi pozitif çıktı, System.String[]

Son dakika habere göre Portekiz Futbol Federasyonu, yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Portekiz Futbol Federasyonu, yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, UEFA Uluslar Ligi maçları için milli takım kampında bulunan Portekizli futbolcu Ronaldo'nun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Durumunun iyi olduğu aktarılan Ronaldo'nun semptom göstermediği ve izolasyon sürecinin başladığı kaydedildi.

İtalya'nın Juventus ekibinde forma giyen 35 yaşındaki futbolcunun milli takım kampından ayrıldığı ve İsveç ile oynanacak mücadelede görev yapamayacağı ifade edildi.

Ayrıca pozitif vakanın ardından milli takımda bulunan diğer oyuncuların testten geçirildiği ve tüm sonuçların negatif çıktığı bildirildi.

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta mücadele eden Portekiz, yarın İsveç'i ağırlayacak.

Futbol Federasyonu, Cristiano Ronaldo, Futbolcu, Portekiz, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri: Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun koronavirüs testi pozitif çıktı - Son Dakika Spor

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