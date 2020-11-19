– 15 ülke arasında imzalanan Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) anlaşmasının sonuçlarını değerlendiren Dış Ticaret Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Hazar Dördüncü, hem Avrupa Birliği (AB) hem de Kanada , Amerika ve Meksika 'nın 1992 yılında imzaladığı Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'ndan (NAFTA) daha büyük bir ekonomik birlik oluştuğunu söyledi. Dördüncü, "RCEP, ABD'siz bir dünya düzeninin olabileceğini gösterdi. Böylece bölgedeki üstünlüğü sona erdi" dedi.

Teknoloji ve beyaz eşya üreten ülkelerin RCEP anlaşmasıyla bir araya geldiğini aktaran Nişantaşı Üniversitesi'nden Dış Ticaret Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Hazar Dördüncü, "Rusya ve Amerika'nın oluşturduğu iki kutuplu düzenden farklı olarak yeni ekonomik liderin teknoloji olduğunu gördük. Anlaşma da en iyi teknoloji üreten ülkelerin Asya ülkeleri olduğunu gösterdi. Ayrıca RCEP'in sadece ekonomik yönü yok, bölge ülkeleri arasında barış anlaşması anlamına da geliyor" yorumunda bulundu.

"MÜZAKERELER 8 YIL SÜRDÜ"

Anlaşmanın temellerinin 2012 yılında atıldığını belirten Dördüncü, "Müzakereler 8 yıl sürdü. Amerika, anlaşmadan Trump'ın başkanlığı döneminde 2017 yılında kendi isteğiyle çıktı, bunda iç piyasada yürüttüğü politikalar etkili oldu. Amerika anlaşmadan çıktığında anlık 130 milyar dolarlık gelir elde etti ama 2 trilyon dolarlık büyük bir pastayı kaçırdı" diye konuştu.

"ÇİN GÜÇLENECEK"

Anlaşmanın Amerikasız yeni bir dünya düzeninin var olabileceğini gösterdiğini vurgulayan Dr. Öğretim Üyesi Dördüncü, "Oluşturulan birlikle bölgeye istikrar gelirken, Asya ülkeleri yaptıkları anlaşmayla, Amerika'nın bölgedeki liderliğine son verildiğini gösterdi. Anlaşma şüphesiz Çin'i güçlendirecek. Anlaşma sonrasında uygulamaların etkileri 20 yılda anca ortaya çıkacaktır. Çin lider ülke olarak gözüküyor ama Japonya ve Güney Kore'de anlaşmadan faydalanacaktır. Çin, teknoloji üretiyor, anlaşmayla Rusya ve Amerika'ya alternatif bir lider ülke olduğunu gösterdi. Asya ülkeleri ile Rusya arasındaki ilişkilerde herhangi bir değişiklik olacağını düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'YE AVANTAJ KAZANDIRIR"

Amerika'nın demir, çelik ürünlerine getirdiği vergilerin Türkiye'yi olumsuz etkilediğini söyleyen Dr. Öğretim Üyesi Dördüncü, "Bu açıdan çok katmanlı yapılan böyle anlaşmalar Türkiye'ye avantaj kazandırır. Türkiye'nin dış paydaş olarak ithalat ve ihracatta kotanın kalkması rekabet etme noktasında elini güçlendirecektir. Bizim için en önemli pazar AB olarak görülüyor. Teknoloji üreten firmaların birçoğu Asya ülkelerinde yer alıyor. Bu ülkelerle ithalat veya ihracatı gemi yoluyla yaptığımız için ulaşım ücretleri daha uygun. Ayrıca bu ülkelerde ucuz işgücü ve hammadde var. Kendi bilgimizi bunların üstüne koyarak katma değeri yüksek ürünler üretebiliriz" dedi.

- İstanbul