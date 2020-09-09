Son dakika haberleri... "Sağlık Bakanlığı görevlisiyiz" diyerek dolandırıcılık yapmak istediler - Son Dakika

Son dakika haberleri... "Sağlık Bakanlığı görevlisiyiz" diyerek dolandırıcılık yapmak istediler

Son dakika habere göre Kırşehir'de, bir haftada kendilerini Sağlık Bakanlığı görevlisi olarak tanıtıp evlere 'dezenfekte çalışması yapmaya geldik' diyen 5 kişi yakalandı.

Son dakika haberleri...

Kırşehir'de, bir haftada kendilerini Sağlık Bakanlığı görevlisi olarak tanıtıp evlere 'dezenfekte çalışması yapmaya geldik' diyen 5 kişi yakalandı.

Kırşehir'in Kaman ilçesine bağlı Yelek köyünde vatandaşın jandarma birimlerine yaptığı ihbar sonrası ortay çıkan olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.Köy halkı ile görüşen ve şahıslar üzerinde detaylı inceleme başlatan ilçe jandarma komutanlığı ekipleri, şüpheli A.A., M.K., A.A.,D.D. VE B.D.'ye ulaştı. İddialar üzerine ifadeleri alınan şüpheliler, adli mercilere sevk edildi. Dolandırıcılık ve küçük yaşta çocuğu suça azmettirmek suçlarını işledikleri nedeniyle şüphelilerden A.A., M.K., A.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaşı küçük olan D.D., adlı çocuk ise sevgi evlerine gönderilken B.D. adlı şüpheli ise adli kontrol şartları ile serbest bırakıldı. Şüphelilerin Kırşehir'e Şanlı Urfa'dan geldikleri bilgisine ulaşıldı.

(Vahit Aldı/İHA)

Sağlık Bakanlığı, Dolandırıcılık, Kırşehir, Kaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 09:07 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... 'Sağlık Bakanlığı görevlisiyiz' diyerek dolandırıcılık yapmak istediler - Son Dakika

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