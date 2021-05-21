Sahile zorunlu iniş yapan Azerbaycan askeri helikopterinde arıza giderildi (3) - Son Dakika

İKİNCİ ACİL İNİŞ KAMERADA

Giresun'un Tirebolu ilçesinde arızası giderildikten sonra havalanan Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne ait Mİ-17 tipi helikopterin, bölgeye ikinci kez acil iniş yaptığı anlar Demirören Haber Ajansı kamerası tarafından görüntülendi.

O ANLARI ANLATTILAREkipler, arızayı gidermek için yeniden çalışma başlatırken, sahilde helikopterin inişine tanık olanlar o anları anlattı. Çok korktuklarını söyleyen arkadaş grubundan İrem Vural, "Doğum günüm için arkadaşlarımla sahilde toplandık. Helikopterin kalkışını gördük. Gitti zannettik. Çok geçmeden helikopter geri geldi. 'Bir şey olmaz, geçip gider' diye düşündük. Ama helikopterin rüzgarı yüzünden her şey savruldu. Pizzalarımız ve doğum günü pastam denize karıştı. Çok korktuk toz bulutu içinde kalınca. Helikopter hemen yanımıza indi" dedi.

Bu arada, helikopterin iş makinesi yardımıyla, ilk onarıldığı Karadeniz Sahil Yolu'ndaki bölgeye alınması için de çalışma başlatıldı.