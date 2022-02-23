Son dakika haberleri | 'Sakin Şehir' Akyaka'daki silahlı kavga kamerada (2) - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri | 'Sakin Şehir' Akyaka'daki silahlı kavga kamerada (2)

23.02.2022 16:58
Son dakika haberleri | 'Sakin Şehir' Akyaka'daki silahlı kavga kamerada (2)

Son dakika haberlerine göre ESKİ EŞE DE GÖZALTIMuğla'nın Ula ilçesinin 'Sakin Şehir' unvanlı Akyaka Mahallesi'ndeki kavgada Özcan Emreoğlu'nu (44) silahla vurarak öldüren, kardeşi Ali Emreoğlu'nu (42) ve ayırmak isteyen garson Zihni Çelik'i (53) de yaralayan Bayram Hamal'ın (39) ardından 4 çocuk annesi olan, boşandığı F.H.

ESKİ EŞE DE GÖZALTI

Muğla'nın Ula ilçesinin 'Sakin Şehir' unvanlı Akyaka Mahallesi'ndeki kavgada Özcan Emreoğlu'nu (44) silahla vurarak öldüren, kardeşi Ali Emreoğlu'nu (42) ve ayırmak isteyen garson Zihni Çelik'i (53) de yaralayan Bayram Hamal'ın (39) ardından 4 çocuk annesi olan, boşandığı F.H. (36) de gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Bayram Hamal ile F.H., adliyeye sevk edildi.

Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

YORUMLAR
500
Silahlı kavgada 1 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaralayan zanlı ve eşi yakalandı Silahlı kavgada 1 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaralayan zanlı ve eşi yakalandı Cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi Cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi

Bayram, Akyaka, Muğla, Ula, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | 'Sakin Şehir' Akyaka'daki silahlı kavga kamerada (2) - Son Dakika


Son Dakika
16:57 Otoyol ve köprü ücretleriyle ilgili yeni düzenleme! Taksiciler ilave ücret talep edemeyecek
16:57 Fenerbahçe, Joachim Löw'le anlaştı! Deneyimli hocanın ekibi bile netleşti
16:53 ABD'li sosyalistlerden eski yoldaşa destek: NATO'nun yayılmacılığı durmalı
16:48 Standart gram altın 835 bin liraya geriledi
16:43 Ukraynalı efsane futbolcu Andriy Shevchenko: Halkımla ve ülkemle her zaman gurur duydum
16:33 Ünlü sunucu Buket Aydın, 2 milyon TL'ye reklam yüzü oldu!
16:32 Önce adamı gözüne kestirdi, sonra nehirden fırladı ve saniyeler içinde midesine indirdi! İşte timsahın adamı yediği görüntüler
16:29 Moskova'dan ABD'ye yaptırımlarına yanıt geldi: Güçlü bir şekilde yanıt vereceğiz!
16:21 Bugün ilk bölümüyle seyircisiyle buluşacak Son Nefesime Kadar dizisinde neler olacak?
16:19 Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu: 28 Şubat'ın defterini yine bir 28 Şubat günü hep birlikte düreceğiz!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 17:04:14. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | 'Sakin Şehir' Akyaka'daki silahlı kavga kamerada (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement