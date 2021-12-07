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Son dakika haberleri: Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı

07.12.2021 17:33
Son dakika haberleri: Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Çarşamba ilçesi Beylerce mevkisi Sanayi Sitesi ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ışıklarında duraklayan Mustafa E.'nin kullandığı 55 DL 453 plakalı otomobile, Bilal A. yönetimindeki 34 BC 8461 plakalı otomobil duramayarak arkadan çarptı. Çarpma sonucunda iki araç sürücüsü de hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, 112 acil ambulans ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Son dakika haberleri: Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı
Son dakika haberleri: Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı

Çarşamba, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika


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