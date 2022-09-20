Yaralanan sürücü Yusuf İslam Çelik, kamyonda sıkıştı. Bu sırada Derbent Mahallesi'ndeki orman yangınına müdahale etmek için bölgede bulunan itfaiye ekipleri kazayı gördü. Durumu sağlık ekiplerine bildiren itfaiye ekipleri şarampole inerek Çelik'i sıkıştığı yerden çıkartarak ilk müdahaleyi yaptı. Ardından karayoluna taşınan Çelik, bölgeye gelen sağlık ekibi tarafından İznik Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Çelik'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma kaza ile ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Yusuf İslam, Derbent, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › BURSA-ŞARAMPOLE YUVARLANAN KAMYONETTE SIKIŞAN SÜRÜCÜYÜ, YANGINA GİDEN İTFAİYECİLER KURTARDI - Son Dakika

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