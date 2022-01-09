Üye Girişi
Son dakika haber: Şehitler törenle memleketlerine uğurlandı - Son Dakika

Son dakika haber: Şehitler törenle memleketlerine uğurlandı

09.01.2022 09:30

Son dakika haber... Şehitler törenle memleketlerine uğurlandı Şehit eşi tabuta sarılarak gözyaşı döktü Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi Suriye sınırında askeri aracın geçişi sırasında menfeze yerleştirilen EYP'nin patlatılması sonucu şehit olan 3 asker, Şanlıurfa'daki törenin ardından memleketlerine uğurlandı.

Şehitler törenle memleketlerine uğurlandı

Şehit eşi tabuta sarılarak gözyaşı döktü

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi Suriye sınırında askeri aracın geçişi sırasında menfeze yerleştirilen EYP'nin patlatılması sonucu şehit olan 3 asker, Şanlıurfa'daki törenin ardından memleketlerine uğurlandı.

Şehit askerler için Şanlıurfa Gap Havalimanında tören düzenlendi. Törene Şehit Piyade Teğmen Murat Alyakut'un eşi Gülsüm Alyakut da katıldı. Ayakta durmakta güçlük çeken acılı eş, şehidinin tabutuna sarıldı. Saygı duruşunun ardından şehitlerin özgeçmişi okundu. İl Müftüsü Ramazan Tolan tarafından yapılan duanın ardından Şehit Piyade Teğmen Murat Alyakut'un naaşı Kahramanmaraş'a, Piyade Onbaşı Enes Koç'un naaşı İstanbul'a, Piyade Sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar'ın naaşı ise Mersin'e gönderildi.

Törene il protokolü, güvenlik güçleri ve vatandaşlar katıldı

Törene Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, İlçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, güvenlik güçleri ile vatandaşlar katıldı.

Teröristler EYP'yi menfeze yerleştirdi

Dün, Suriye sınırında yer alan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi 3'üncü Hudut Alay Komutanlığına bağlı Gültepe Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde askeri aracın geçişi sırasında teröristler tarafından sınır hattındaki menfeze yerleştirilen El Yapımı Patlayıcının patlatılması sonucu Piyade Teğmen Murat Alyakut, Piyade Onbaşı Enes Koç ile Piyade Sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar şehit olmuştu.

Son dakika haber: Şehitler törenle memleketlerine uğurlandı
Son dakika haber: Şehitler törenle memleketlerine uğurlandı
Son dakika haber: Şehitler törenle memleketlerine uğurlandı
Son dakika haber: Şehitler törenle memleketlerine uğurlandı
Son dakika haber: Şehitler törenle memleketlerine uğurlandı
Son dakika haber: Şehitler törenle memleketlerine uğurlandı
Son dakika haber: Şehitler törenle memleketlerine uğurlandı
Son dakika haber: Şehitler törenle memleketlerine uğurlandı
Son dakika haber: Şehitler törenle memleketlerine uğurlandı
Son dakika haber: Şehitler törenle memleketlerine uğurlandı

YORUMLAR
500

Hudut Karakolu, Şanlıurfa, Akçakale, Şehit, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Şehitler törenle memleketlerine uğurlandı - Son Dakika


Gedson Fernandes'ten Galatasaray'a iyi haber! 1.5 yıllığına geliyor Gedson Fernandes'ten Galatasaray'a iyi haber! 1.5 yıllığına geliyor         
12:47
2016'nın en çok konuşulan çiftiydi! Zenne filminin yönetmenlerinden samimi pozlar geldi 2016'nın en çok konuşulan çiftiydi! Zenne filminin yönetmenlerinden samimi pozlar geldi         
11:54
Kılıçdaroğlu'nun katıldığı canlı yayına TBMM Başkanı Mustafa Şentop bağlandı! Kılıçdaroğlu'nun katıldığı canlı yayına TBMM Başkanı Mustafa Şentop bağlandı!         
11:45
Brezilya'da teknelerin üzerine kaya düştü! 7 kişi hayatını kaybetti Brezilya'da teknelerin üzerine kaya düştü! 7 kişi hayatını kaybetti         
11:41
İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nde inanılmaz görüntü! 3 öğrenci Atatürk posterini bıçakla parçaladı İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nde inanılmaz görüntü! 3 öğrenci Atatürk posterini bıçakla parçaladı         
11:38
Şanlıurfa sınırında yaşanmıştı! Hain saldırıda şehit düşen 3 askerin naaşı, törenle memleketlerine gönderildi Şanlıurfa sınırında yaşanmıştı! Hain saldırıda şehit düşen 3 askerin naaşı, törenle memleketlerine gönderildi         
11:36
Dehşet anları! Kucağında ağlayan çocuğunu umursamadan karısına kurşun yağdırdı Dehşet anları! Kucağında ağlayan çocuğunu umursamadan karısına kurşun yağdırdı         
11:33
Ali Babacan'dan "Zamanında niye konuşmadın?" eleştirilerine cevap: Bir tane bakan çıksın da böyle konuşsun bakayım Ali Babacan'dan "Zamanında niye konuşmadın?" eleştirilerine cevap: Bir tane bakan çıksın da böyle konuşsun bakayım         
11:31
Emre Belözoğlu'nun Alanya'da yüzü gülmüyor Emre Belözoğlu'nun Alanya'da yüzü gülmüyor         
18:49
Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kazakistan mesajı: Karışık bilgiler var, pozisyonumuzun netleşmesi için biraz beklememiz lazım Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kazakistan mesajı: Karışık bilgiler var, pozisyonumuzun netleşmesi için biraz beklememiz lazım         
17:32
Yüzde 120'ye varan elektrik zammı yargıya taşındı! İşte madde madde nedenleri Yüzde 120'ye varan elektrik zammı yargıya taşındı! İşte madde madde nedenleri         
16:22
Ciciş Esra Ersoy, iç çamaşırına 9 bin TL ödeyince zamlı fiyatlara isyan etti Ciciş Esra Ersoy, iç çamaşırına 9 bin TL ödeyince zamlı fiyatlara isyan etti         
16:05
Kadınlarla verdiği pozlardan dolayı tepki çeken Turabi isyan etti: Başkalarının namusundan size ne? Kadınlarla verdiği pozlardan dolayı tepki çeken Turabi isyan etti: Başkalarının namusundan size ne?         
15:02
Yakın arkadaşının ani kaybıyla yıkılan Seren Serengil: Böğüre böğüre ağladım Yakın arkadaşının ani kaybıyla yıkılan Seren Serengil: Böğüre böğüre ağladım         
11:54
Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti         
10:31
Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesinde mutlu son! İşte pazartesi günü Ali Koç'un açıklayacağı isim Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesinde mutlu son! İşte pazartesi günü Ali Koç'un açıklayacağı isim         
09:35
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur         
07:54

Son Dakika Haberleri
12:21 Foyası ortaya çıktı! Dünya 1 numaralı tenisçisinin kariyeri tehlikede!
12:16 Dalgaları seyretmeye gitmişti! O istek sonu oldu! 4 çocuk annesi kadın dalgalara kapıldı
12:03 Kazakistan'da durum kontrol altında ama Rusya sevkiyatı sürdürüyor!
11:58 Operasyonda ele geçirilmişti! Jivaro kabilesine ait 500 yıllık kesik insan kafalarının gizemi çözüldü
11:57 Kraliyet'in gözde gelini 40'ıncı yaşını yeni fotoğraflarla kutladı! Pozları tablodan fırlamış gibi
11:51 Koronayla boğuşan Beşiktaş'ta bir şok daha! Eksik oyuncu sayısı 11'e yükseldi!
11:48 Annesinin itirafıyla babalık davası açmıştı! Mezarı açılan iş insanının biyolojik babası olduğunu kanıtladı
11:30 Ali Babacan'dan "Zamanında niye konuşmadın?" eleştirilerine cevap: Bir tane bakan çıksın da böyle konuşsun bakayım
11:29 Meteoroloji 12 Ocak Çarşamba uyarısı: Sıcaklık 10 derece birden düşecek, İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor
11:28 Sahalarda ender görülen olay! Babası 87'de oyuna aldı, 89'da galibiyeti getiren golü oğlu attı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2022 12:51:33. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber: Şehitler törenle memleketlerine uğurlandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement