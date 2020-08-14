Son dakika haberleri... Selde heyelan nedeniyle kapanan köy yolunun hemen açılmasını istemiyor - Son Dakika

Selde heyelan nedeniyle kapanan köy yolunun hemen açılmasını istemiyor

Rize'de şiddetli yağmurdan dolayı heyelan nedeniyle yolu kapanan Taşpınar köyünün muhtarı eskiden köy yolunun hemen açılması için çaba sarfederken bu kez Korona virüs salgınındaki artış nedeniyle işi ağırdan alıyor

RİZE - Rize'de 3 gün önce şiddetli yağmurdan ötürü yaşanan heyelan nedeniyle yolu kapanan Taşpınar köyünün muhtarı Ramazan Tüysüz, eskiden köy yolunun hemen açılması için çaba sarfederken bu kez Korona virüs salgınındaki artış nedeniyle işi ağırdan aldıklarını söyledi. Köy yolunun hemen açılması halinde köye gidiş gelişlerin tekrar eski haline gelmesi nedeniyle Korona virüs salgınından yeteri kadar korunamayacaklarını belirten Tüysüz, azalarıyla birlikte karar alarak kapanan köy yolunu fırsat bilerek Kurtuluş, Akpınar ve Aktaş mahallelerine minübüs seferlerini iptal ettirdi.

Merkeze bağlı Taşpınar köyü yolu geçtiğimiz günlerde Rize'de şiddetli sağanak yağıştan dolayı meydana gelen heyelan ve toprak kaymalarından ötürü kapandı. Köylerinde artan Korona virüs vaka sayılarının önüne geçebilmek için köy servislerini durduklarını dile getiren Ramazan Tüysüz, köyde yaşayan vatandaşlardan çalışanların olaya biraz tepki gösterdiğini fakat kararın sağlık için alındığını dile getirdi. Muhtar Tüysüz "Köylü genel olarak memnun, işe giden vatandaşlarımız biraz tepkili ama sağlığımız için bu uygulama zorunlu. Taşpınar'ın sefer yapan üç tane otobüsü çalışmıyor ama pekmezli hattı çalışıyor. Virüs daha çok ilerlerse daha kesin çözümlerimiz olacak Aktaş'ın muhtarıyla da konuştuk ve tamamen kapattık toplu taşıma araçlarını" ifadelerini kullandı.

Şiddetli yağışlardan dolayı olumsuz yönde etkilenen Taşpınar köyünde, kapanan yolların açılması sürdürülüyor. Çalışmalar hakkında da bilgi veren Tüysüz "Aşırı derecede yağmurla beraber sel afete dönüştü dört, beş menfezimizde tıkanıklık vardı onları açıyoruz, bir tanesi kaldı onu da açacağız Allah'ın izniyle. Üç dört tane evin altını komple su bastı, onları tahliye ettik. Yollarımız kullanılamaz hale geldi bu şekilde çalışıyoruz Allah devletimizden razı olsun. Özel idare selin olduğu gün sekiz adet makinesiyle buradaydı" dedi.