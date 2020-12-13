Son dakika haberleri: Siber polisler sanal devriyeyle dolandırıcılara nefes aldırmıyor - Son Dakika

Son dakika haberleri: Siber polisler sanal devriyeyle dolandırıcılara nefes aldırmıyor

13.12.2020 11:27

Son dakika haberi: Siber polisler, gündemdeki konuları bahane edip çeşitli yöntemlerle vatandaşların kişisel bilgilerini ele geçirerek internetten dolandırıcılık yapmak isteyen şüphelilerin tespiti için sanal devriye faaliyeti yürütüyor.

SERTAÇ BULUR - Siber polisler, gündemdeki konuları bahane edip çeşitli yöntemlerle vatandaşların kişisel bilgilerini ele geçirerek internetten dolandırıcılık yapmak isteyen şüphelilerin tespiti için sanal devriye faaliyeti yürütüyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı bünyesindeki siber polisler, vatandaşların internetten yaptıkları işlemler nedeniyle mağduriyet yaşamamaları için 7 gün 24 saat esasına göre çalışıyor.

İnternet aracılığıyla yapılmak istenen her türlü dolandırıcılığa karşı teyakkuzda bulunan siber polisler, bugünlerde mesailerinin önemli bir bölümünü yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen ve salgından kurtulmak için büyük umut bağlanan aşıyla ilgili dolandırıcılık girişimlerini tespit için harcıyor.

Ekipler, bugüne kadar herhangi bir vatandaşın mağdur olarak başvuruda bulunmadığı aşı dolandırıcılığı konusuyla ilgili sosyal medya başta olmak üzere sanal ortamı titizlikle tarayarak şüphelilere göz açtırmıyor.

Ayrıca vatandaşları bilgilendirmek ve internetin zararlarından korumak amacıyla oluşturulan eğitim ve farkındalık programı SİBERAY'ın sosyal medya hesabından da her türlü dolandırıcılığa karşı dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin sık sık uyarılarda bulunuluyor.

"Pandemiyle birlikte internet kullanımı arttı"

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Soruşturma Şube Müdürü Erden Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pandemi döneminde internet ve sosyal medya kullanımının arttığını söyledi.

Türkiye'de 62 milyon internet, 58 milyonu akıllı cep telefonu olmak üzere 77 milyon mobil ve 54 milyon sosyal medya kullanıcısının olduğunu belirten Şahin, salgın döneminde insanların internette geçirdiği sürenin ortalama 7,5 saate ulaştığını, bu sürenin 3 saatini de sosyal medyada geçirdiklerini bildirdi.

İnternetin yaygınlaşmasıyla bilişim alanındaki suçların da arttığına dikkati çeken Şahin, kötü amaç peşindeki insanların bu alanı kullandıklarını dile getirdi.

Dolandırıcılık konusuna da değinen Şahin, "insanları aldatma sanatı" olarak tanımlanan bu konunun internet ortamında da işlenebildiğini ifade etti.

"Dolandırıcılar gündemdeki konularla ilgili sahte site kuruyor"

Kötü amaçlı kişilerin, herhangi bir alanda meydana gelen önemli gelişmeleri takip ettiklerine ve kısa süre içinde dolandırıcılık, oltalama faaliyeti için sahte siteler kurduklarına dikkati çeken Şahin, Kovid-19 salgını döneminde de vatandaşlara destek verileceği iddiasıyla bu tip sitelerin kurduğunu anlattı.

Şahin, dolandırıcılık amacıyla kurulan sitelerin sayısının bu yıl geçen yıla göre yüzde 75 arttığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bunlarla alakalı biz polisiye anlamda ne yapıyoruz? 7 gün 24 saat buradaki görevliler vasıtasıyla internette bu tarz oluşumları, sahte ve zararlı siteleri tespite yönelik çalışma yapıyoruz. Bu çalışmaların sonuçlarını ortak paydaşlarımız olan kurumlarla paylaşarak bu sitelerin engellenmesi ve şüpheli kişilerin yakalanmasına yönelik iş ve işlemler yürütüyoruz. Şu anda bildiğiniz üzere aşılar ve aşı dağıtımlarıyla ilgili bir gündem var. Bunu da dolandırıcılar kullanacaktır. Herhangi bir devlet kurumumuzun bildirim yapmasını beklemeksizin siber devriyelerimiz sayesinde konuları takip ediyoruz. Zararlı yazılım içeren sayfalar olsun, vatandaşın bilgilerini çalmaya yönelik sayfalar olsun, bunları hepsiyle alakalı tespit yapmaya çalışıyoruz. Tespit ettiğimiz kişi ve olayları, cumhuriyet savcılıklarına bildirerek adli safhasını başlatıyoruz."

Salgın döneminde internetten yapılan alışverişlerde de artış yaşandığına işaret eden Şahin, kötü amaçlı kişilerin, vatandaşların kredi kartı bilgilerini ele geçirmek için oltalama siteleri açtıklarını söyledi.

"Engellenen site sayısı bu yıl geçen yıla göre yüzde 75 arttı"

Şahin, vatandaşların ihbarları ya da sanal devriye faaliyetleriyle bu tarz sitelerin tespit edildiğini söyleyerek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezine (USOM) bildirilen suç içerikli sitelere erişimin engellendiğini, siteyi açan şüphelilerin de belirlendiğini anlattı.

Engellenen site sayısının geçen yıla göre bu yıl yüzde 75 arttığı bilgisini veren Şahin, bu sitelerin dolandırıcılık faaliyetleri için saatlik ve günlük açıldıklarını ifade etti.

"Kurumlar, fidyeci yazılımlara karşı dikkatli olmalı"

Kişisel verilerin yanı sıra kurumlara ait bilgilerin de kötü amaçlı kişilerce çalındığına dikkati çeken Şahin, bireysel olarak alınan güvenliğin, kurumsal güvenliğe de katkı sağladığını dile getirdi.

Şahin, şunları söyledi:

"Son zamanlarda kurumlarımıza, şirketlere ve sektörel bazlı çalışan firmalara karşı 'ransomware' dediğimiz fidyeci zararlı yazılım şeklinde saldırı gerçekleşmekte. Bununla alakalı genellikle oltalama yöntemi kullanılmakta. Gönderilen maillerin dikkatsizce açılması sonucu, zararlı yazılımın girdiği bilgisayar veya sistemin tamamını şifrelemesi konusu meydana gelmekte. Bu konuya kurumlarımızın çok dikkat etmesi gerekiyor çünkü maddi kayıpların yanı sıra verisel kayıpları da olduğu için çok büyük problemler yaşanabilmektedir."

"Resmi kurum ve yetkili kişilerin açıklamaları dışındaki mesajlara itibar edilmemeli"

EGM Eğitim Hizmetleri Şube Müdür Vekili Hasan Işık da siber ortamda işlenen suçların önlenmesine yönelik SİBERAY Projesi'ni başlattıklarını söyledi.

SİBERAY'ın tüm vatandaşların interneti ve teknolojiyi güvenli şekilde kullanmalarını sağlamak, onları bu alanla ilgili bilgilendirmek amacıyla hazırlandığını dile getiren Işık, vatandaşların "www.siberay.com" internet sitesinden siber güvenliğe ilişkin bilgi edinebileceklerini bildirdi.

İnternetten yapılacak dolandırıcılık faaliyetlerinden korunmak için tavsiyelerde bulunan Işık, "Vatandaşlar, resmi kurum ve yetkili kişilerin açıklama, bilgilendirme ve uyarıları dışında her ne vasıtayla olursa olsun kendilerine ulaşan mesajlara ve içeriklere itibar etmemeli, bir şekilde kendilerine ulaşan bu tür girişimlere kendi kişisel bilgilerini paylaşarak cevap vermemeli." dedi.

Son dakika haberleri: Siber polisler sanal devriyeyle dolandırıcılara nefes aldırmıyor
Son dakika haberleri: Siber polisler sanal devriyeyle dolandırıcılara nefes aldırmıyor
Son dakika haberleri: Siber polisler sanal devriyeyle dolandırıcılara nefes aldırmıyor
Son dakika haberleri: Siber polisler sanal devriyeyle dolandırıcılara nefes aldırmıyor

Emniyet Genel Müdürlüğü, Dolandırıcılık, İnternet, Medya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Siber polisler sanal devriyeyle dolandırıcılara nefes aldırmıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Milyonerlerin mevduatı 10 ayda 670 milyar lira arttı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Minsk Grubu'na ayar: Sizi buraya ben çağırmadım, hadi konuşun, sizi dinliyorum Çocuklarını sattığı iddia edilen Emine Çaylı ilk kez konuştu: Hiçbir anne yapmaz bunu Bahçesinde yetiştirdiği papaya meyvesinden sezonda 45 bin TL gelir elde ediyor Bakan Koca'dan sonra Bilim Kurulu üyeleri de konuştu: Kısıtlamaların asıl etkisi önümüzdeki hafta görülecek Süleyman Soylu'dan HDP'li vekillere çok ağır sözler: Haysiyetsizler Şarkıcı Zara, gözlerden uzak tuttuğu kızı Nur'un fotoğrafını ilk kez paylaştı Korona tedavisinde ilaç müjdesi geldi! Molnupiravir adlı ilaç, virüsü 24 saat içinde etkisiz hale getirdi
Korona iş yaşamını da değiştirdi! İşte pandemiyle birlikte talebi en çok artan ve azalan meslekler Korona iş yaşamını da değiştirdi! İşte pandemiyle birlikte talebi en çok artan ve azalan meslekler         
12:01
2 aylık buzağıya cinsel saldırı, 2 aylık buzağıya cinsel saldırı, "mala zarar verilmedi" gerekçesiyle cezasız kaldı         
11:00
2 gün önce doğan minik buzağının çift cinsiyetli olduğu ortaya çıktı 2 gün önce doğan minik buzağının çift cinsiyetli olduğu ortaya çıktı         
10:02
Mum ışığında kumar oynayanlara korona tedbirlerine uymamaktan 100 bin lira ceza kesildi Mum ışığında kumar oynayanlara korona tedbirlerine uymamaktan 100 bin lira ceza kesildi         
09:46
Kısıtlamada kokoreç yemek için dışarı çıkan alkollü sürücü, izin belgesinden oldu Kısıtlamada kokoreç yemek için dışarı çıkan alkollü sürücü, izin belgesinden oldu         
09:40
Yunan basını AB Zirvesi'ndeki Türkiye geriliminin perde arkasını yazdı: Merkel, Macron'u son anda ikna etti Yunan basını AB Zirvesi'ndeki Türkiye geriliminin perde arkasını yazdı: Merkel, Macron'u son anda ikna etti         
08:29
Ağır yenilgi sonrası Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a sert tepki: Tarihe geçtin işte, övün Ağır yenilgi sonrası Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a sert tepki: Tarihe geçtin işte, övün         
22:08
Yasmin Erbil, göğüs dekolteli pozunu takipçileriyle paylaştı Yasmin Erbil, göğüs dekolteli pozunu takipçileriyle paylaştı         
20:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikram edilen suyu kürsüye bırakan Bakan Gül'ü uyardı: Maskeyi çıkar da öyle iç Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikram edilen suyu kürsüye bırakan Bakan Gül'ü uyardı: Maskeyi çıkar da öyle iç         
15:11
Saçlarını kestirmek için gittiği berber, krem sürme bahanesiyle 15 yaşındaki çocuğu istismar etti Saçlarını kestirmek için gittiği berber, krem sürme bahanesiyle 15 yaşındaki çocuğu istismar etti         
14:40
Aleyna Tilki'nin mini etekli dizi kostümü takipçilerini ikiye böldü Aleyna Tilki'nin mini etekli dizi kostümü takipçilerini ikiye böldü         
13:26
Trabzon Emniyet Müdürü'nün FETÖ tepkisi gündem oldu: Allah belalarını versin Trabzon Emniyet Müdürü'nün FETÖ tepkisi gündem oldu: Allah belalarını versin         
12:51
Sokak köpeği, kavga eden kadının taytını aşağı indirdi! O anlar anbean kameraya yansıdı Sokak köpeği, kavga eden kadının taytını aşağı indirdi! O anlar anbean kameraya yansıdı         
11:47
Markette engelli kızı istismar eden sapık, emniyette başkasıyla olan yazışmalarını göstermiş Markette engelli kızı istismar eden sapık, emniyette başkasıyla olan yazışmalarını göstermiş         
11:43
Köksal Baba lakaplı fenomen yıllardır hayalini kurduğu kırmızı kamyonetine kavuştu Köksal Baba lakaplı fenomen yıllardır hayalini kurduğu kırmızı kamyonetine kavuştu         
10:43
Oyuncu Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin ile yatak pozunu paylaştı Oyuncu Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin ile yatak pozunu paylaştı         
10:31
Acımasızca işkence yapmışlar! Esnafın kabusu olan haraç çetesine nefes kesen operasyon Acımasızca işkence yapmışlar! Esnafın kabusu olan haraç çetesine nefes kesen operasyon         
10:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2020 12:14:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri: Siber polisler sanal devriyeyle dolandırıcılara nefes aldırmıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei