Son dakika haberleri | Sinop'ta ölümlü trafik kazasına karışan minibüsün sürücüsü tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Sinop'ta ölümlü trafik kazasına karışan minibüsün sürücüsü tutuklandı

18.04.2022 17:22
Son dakika haberleri | Sinop'ta ölümlü trafik kazasına karışan minibüsün sürücüsü tutuklandı

Gelen son dakika haberlerine göre Sinop'un Boyabat ilçesinde 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı kazaya karışan minibüsün sürücüsü tutuklandı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı kazaya karışan minibüsün sürücüsü tutuklandı.

Karacaören köyü mevkisinde, iki gün önce meydana gelen kazada yaralanan minibüs sürücüsü Abit Yaylaoğlu'nun 75. Yıl Boyabat Devlet Hastanesindeki tedavisi tamamlandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yaylaoğlu, çıkarıldığı mahkemece "taksirle öldürme" suçundan tutuklandı.

Boyabat ilçesinde 16 Nisan'da meydana gelen trafik kazasında, Yunus Akça'nın (70) kullandığı 37 DK 692 plakalı otomobil, Karacaören köyü mevkisindeki kavşakta Abit Yaylaoğlu idaresindeki 57 AY 393 plakalı minibüsle çarpışmış, kazada otomobil sürücüsü ile yanında bulunan Necati Sarı (60) yaşamını yitirmişti. Kazada Yaylaoğlu ile oğlu Ozan Arif Yaylaoğlu (17) ve Yeter Yalçın (43) ise yaralanmıştı.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansımıştı.

Son dakika haberleri | Sinop'ta ölümlü trafik kazasına karışan minibüsün sürücüsü tutuklandı
Son dakika haberleri | Sinop'ta ölümlü trafik kazasına karışan minibüsün sürücüsü tutuklandı

YORUMLAR
500
İki aracın çarpıştığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı İki aracın çarpıştığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Karacaören, Hisarcık, Boyabat, Sinop, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Sinop'ta ölümlü trafik kazasına karışan minibüsün sürücüsü tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
17:30 Arda Güler herkesi geride bırakarak Avrupa'nın en iyisi oldu!
17:20 Trafik polislerinin ceza yazdı! Dayanamayıp iş yerini ateşe verdi
17:10 Dünyada en büyük cinsel organa sahip ülkeler açıklandı! Listede dikkat çeken Türkiye detayı
16:51 DEVA partisi lideri Ali Babacan: Millet İttifakı'nda değiliz
16:46 Tanzanya'da nehre düşen 6 kişiyi aç timsah yuttu! Halkın psikolojisi bozuldu
16:17 Merkez Bankası konut fiyatlarındaki rekor artışı duyurdu: İstanbul'da yüzde 106, Muğla'da yüzde 117
16:12 MasterChef Danilo fena yakalandı! İşte yeni aşkıyla sarmaş dolaş pozları
16:07 Ferhat Gündoğdu istifa etti, MHK'nin yeni başkanı Sabri Çelik oldu
15:57 Son Dakika: 2022 yılı hac kontenjanı belli oldu! Bu yıl Türkiye'den 37 bin 770 kişi hacca gidecek
15:52 Acun Ilıcalı TFF Başkanlığı için aklındaki isimleri sıraladı! İşte o iki aday
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2022 17:36:28. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Sinop'ta ölümlü trafik kazasına karışan minibüsün sürücüsü tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement