Son dakika haberleri! Sinop'taki yunus balığı ölümleri araştırılıyor - Son Dakika

Sinop açıklarında ölen 13 yunus balığı için Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi tarafından araştırma başlatıldı. Sinop Üniversitesi Araştırma Görevlisi Uğur Özsandıkçı, yunus ölümlerinin Sinop için de sıradan bir vaka olmadığını belirtti.

Sinop'un Akliman sahilinde yürüyüş yaparken sahilde ölü yunusları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine gelen Sinop Belediyesi ekipleri ile Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi yetkilileri, yunuslarla ilgili inceleme yaptı. Sayılarının 13 olduğu belirlenen yunuslardan 4'ü alınabildi. Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi yetkilileri, yunusların ölüm sebeplerinin araştırılması için kamyonete yükleyerek fakülteye sevk etti.

Sinop Üniversitesi Araştırma Görevlisi Uğur Özsandıkçı, "Geçtiğimiz hafta cuma günüydü yanlış hatırlamıyorsam. Karaya vuran 3 yunus balığı ihbarı aldık. Bölgeye gidip tarama yaptığımızda, 18.03.2022 cuma günü 7 tane daha bulduk, toplam 10 tane. Ertesi gün tekrar gittiğimizde benzer bölgede 3 tane daha yani toplamda 13 tane. Tırtak türü yunusun karaya vurduğunu tespit ettik. Bunlarda hafta sonu ulaşım sıkıntılıydı, kar yağmıştı, sıkıntı çektik, 4 tanesini alabildik. 4 tanesini fakültemize getirdik. Onların incelemeleri devam edecek. Neden öldüklerine dair bir şey söylemek şu aşamada çok erken. Çok sıra dışı bir şey olmadığını söyleyebilirim ancak Sinop için de sıradan bir vaka da değil. Bunları araştıracağız, göreceğiz. En son bu Akliman mevki'inde rastladığımız hayvan üzerinde bir ağda yakalandığına dair, balıkçılık etkileşimi olduğuna dair güçlü izler var üzerinde, kuyruk kesikliği var, üzerinde ağ izleri var. Muhtemelen bir tanesi balıkçılık etkileşimi ama diğerlerini dediğimiz gibi 9 tanesine ulaşamadık. Aldığımız 4 tanesini de muhtemelen yarına inceleyip ne olduğunu anlamaya çalışacağız. Fırtınadan değil, şöyle. Bunlar şimdi geçen hafta, bunlar tabi tamamen senaryolar. Farklı zamanlarda yani bir, iki, üç gün içinde ölüp o sert fırtınayla beraber de ölüleri karaya sürüklenmiş olabilir. Yoksa fırtınadan ölme gibi bir durumları olmaz. Dediğim gibi 13 rakamı toplu ölüm sayılabilir ama bunların neyden kaynaklandığını şimdi Karadeniz'de 3 tane yunus türü yaşıyor. Bunlar afalina, tırtak ve mutur. Tırtak bizim şimdi burada bulduğumuz karaya vuran türler daha çok açık deniz türü olarak bilindiği için daha çok açık denizde avcılık yapan gırgır çevirme ağlarıyla etkileşime giriyor. O yönde bir etkileşim var mı yok mu ona bakmaya çalışacağız ilk başta, boğulma ibaresi var mı yok mu. Yoksa diğer alternatifleri değerlendirmeye çalışacağız" dedi.

(Osman Aksu/ İHA)