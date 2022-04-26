Son dakika haberleri | Suç örgütüne jandarmadan darbe, 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Suç örgütüne jandarmadan darbe, 4 kişi tutuklandı

26.04.2022 10:50
Son dakika haberleri | Suç örgütüne jandarmadan darbe, 4 kişi tutuklandı

Son dakika haberler: Afyonkarahisar'da çok sayıda hırsızlık olayını gerçekleştiren suç örgütü jandarmanın gerçekleştirdiği başarılı operasyon ile çökertildi.

Afyonkarahisar'da çok sayıda hırsızlık olayını gerçekleştiren suç örgütü jandarmanın gerçekleştirdiği başarılı operasyon ile çökertildi.

Edinilen bilgilere göre, Çay ve Sultandağı ilçelerinde E.Y. liderliğinde E.Ü., D.Y., M.A.S., A.R.K., E.G. ve E.A. isimli şahısların örgüt kurmak sureti ile ev, iş yeri ve bağ evlerinden hırsızlık yaptıkları tespit eden Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takip sonrası düğmeye basan jandarma ekipleri Sultandağı, Çay ilçesi Yeşilyurt köyünde ve Konya'nın Akşehir ilçesinde 7 ev ve iş yerine baskın düzenledi. Baskında aranan 7 şahıs gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise 1 adet elektrikli motosiklet, 4 adet televizyon, 1 su motoru, 4 motorlu testere, 2 matkap, 42 adet 6,35 mm. tabanca mermisi ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Y., D.Y., M.A.S. ve A.R.K., isimli şahıslar mahkemece tutuklanarak Bolvadin Kapalı Cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

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Karahisar, Jandarma, Çay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Suç örgütüne jandarmadan darbe, 4 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Suç örgütüne jandarmadan darbe, 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
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