Sultanbeyli'de kalabalık grup arasında kavga: Ortalık savaş alanına döndü - Son Dakika
Üye Girişi

Sultanbeyli'de kalabalık grup arasında kavga: Ortalık savaş alanına döndü

22.04.2022 00:35

Sultanbeyli Abdurrahmangazi Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan kavgada arbede yaşandı.

Sultanbeyli Abdurrahmangazi Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan kavgada arbede yaşandı. Tekme ve yumrukların havada uçtuğu kavgada marketin manav reyonundaki ürünler zarar gördü.

Olay dün akşam saatlerinde Sultanbeyli Abdurrahmangazi Mahallesi Emir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki grup arasında bilinmeyen nedenden dolayı kavga çıktı. Ortalık savaş alanına döndü. Bir marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, manav reyonundan ürünlerin alınıp fırlatılması ve tarafların birbirlerini ittirmesi görüntülendi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.


Sultanbeyli'de kalabalık grup arasında kavga: Ortalık savaş alanına döndü
Sultanbeyli'de kalabalık grup arasında kavga: Ortalık savaş alanına döndü
Sultanbeyli'de kalabalık grup arasında kavga: Ortalık savaş alanına döndü
Sultanbeyli'de kalabalık grup arasında kavga: Ortalık savaş alanına döndü
YORUMLAR
500
Liseli kızların kavgasında ortalık savaş alanına döndü Liseli kızların kavgasında ortalık savaş alanına döndü Müge Anlı canlı yayında yanlış kişiyi aradı, ortalık savaş alanına döndü Müge Anlı canlı yayında yanlış kişiyi aradı, ortalık savaş alanına döndü

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sultanbeyli'de kalabalık grup arasında kavga: Ortalık savaş alanına döndü - Son Dakika


Son Dakika
00:34 Tekirdağ'da 5 bin kişilik iftar düzenlendi! Dev cadde trafiğe kapatıldı
00:13 Evinin elektriği kesilen Kılıçdaroğlu'na Akşener'den teklif: Müsaade ederse ben ödeyebilirim, o da Selvi Hanım için
23:59 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret için aralık ayını işaret etti!
23:39 CHP'li Özgür Özel'den tartışma yaratacak iddia: Bakan Soylu mesaj yollayıp engellemiş
23:26 Songül Karlı: Otobüste arkamda duran adamın elle tacizine uğradım
23:22 Süper Lig'in maçlarını yayınlayacak kanal belli oldu!
22:17 Süper Lig'de 34. hafta maçlarını yönetecek hakemler belirlendi!
21:44 Elektriği kesilen Kılıçdaroğlu: Eşimle birlikte bir hafta karanlıkta kalacağız
21:35 Öfkeden çıldıran efsane boksör Mike Tyson, hayranını öldüresiye dövdü
21:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi: Yıl bitmeden neticelendirmekte kararlıyız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 00:54:41. #1.12#
SON DAKİKA: Sultanbeyli'de kalabalık grup arasında kavga: Ortalık savaş alanına döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement