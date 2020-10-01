EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki kullanılmayan bir yazıhanede baygın halde yatarken bulunan Mehmet Ergül (62), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.15 sularında İspat Cami Mahallesi'ndeki Keşan Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. Evsiz olması nedeniyle terminaldeki kullanılmayan bir yazıhanede kalan ve esnafın yardımıyla geçimini sağladığı öğrenilen Mehmet Ergül, çevredekiler tarafından yerde baygın halde yatarken bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ergül, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.Ergül'ün cansız bedeni, hastane morgunda savcı ve polisin incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Edirne Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.