Son dakika haberleri: "Tiyatro Frankfurt 23 Nisan Çocuk Şenliği" çocukları sahneyle buluşturacak - Son Dakika

Türk kültürü ve dilini Frankfurt'un bir parçası haline getirme çabasını sürdüren, Almanca ve Türkçe oyunları seyirciyle buluşturan Tiyatro Frankfurt, 23 Nisan Çocuk Şenliği düzenleyecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından desteklenen etkinlik, Frankfurt Başkonsolosluğu himayesinde Düşyeri Bilişim Teknoloji ve Animasyon A.Ş.'nin katkılarıyla gerçekleşecek.

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" kutlamaları kapsamında 23-25 Nisan'da yapılacak şenlik, Tiyatro Frankfurt'un sosyal medya hesaplarıyla "dusyeri.com" ve Düşyeri YouTube kanalından canlı yayınlanacak.

Çiğdem Spickermann'ın moderatörlüğünde yapılacak açılışa, Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tuncer, oyuncu Ayla Algan, İBB Şehir Tiyatroları Başdramaturgu ve Proje Danışmanı Hilmi Zafer Şahin, müzisyen Can Atilla, sosyal girişimci ve disiplinler arası iletişim uzmanı Ayşe Şule Bilgiç'in katılması planlanıyor.

"7'den 70'e herkesi 23 Nisan'da çocuk kalmaya, çocuk olmaya davet ediyorum"

Tiyatro Frankfurt Genel Sanat Yönetmeni Kamil Kellecioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgına rağmen tiyatrodan vazgeçmediklerini belirterek, "Bir arada kalmak gelişmektir. Biz gelişmeye devam ediyoruz. Bir arada çalışmak başarıdır. Biz bunu başardık. Başardıkça var olduk, var oldukça, var ettik. Vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Tiyatroyu ve sanatı yaşamımızdan çıkarmayacağız. Tiyatro Frankfurt, yaşama anlam ve cesaret katanlarla aydınlık yoluna devam edecektir. Bu karanlık günlere bir nebze ışık ve soluk olabilirsek ne mutlu bize. Yolu sanattan geçen herkese selam olsun." dedi.

Türkiye'den Almanya'ya 60 yıl önce göç edildiğine vurgu yapan Kellecioğlu, "Göç'ün 60. yılında dilimizi ve kültürümüzü yaşamaya ve yaşatmaya devam. 7'den 70'e herkesi 23 Nisan'da çocuk kalmaya, çocuk olmaya, çocukları anlamaya, çocuklarla birlikte hayatı paylaşmaya davet ediyorum." diye konuştu.

Kellecioğlu, çevrim içi bir tiyatro oyununun çocuklar tarafından sahneleyeceğini aktararak, "Almanya'da yaşayan çocuklarla kaynaşsınlar diye Türkiye'den aldığımız iki çocukla çok güzel bir süreç yaşıyoruz. Çocukları 3 saat ekran başında tutup, bu 3 saat süresince tiyatro provası yapmak, hakikaten çok zor bir iş. Bence biz bunu da başardık. Çocuklar da kopamıyor, eğleniyor. Keyifli bir çalışma oluyor. Severek yaptığınız zaman başka bir şey çıkıyor ortaya." ifadelerini kullandı.

Çocukların oyuna hazırlık sürecinde çok mutlu olduklarını kaydeden Kellecioğlu, şunları söyledi:

"Çünkü öyle güzel bir şey yaptık ki... Zaten 15 dakika kadar bir oyun olacak. Uzun tutmadık. Orada kızımızın biri Adile Naşit gibi yaşlı bir teyze, biri Nasrettin hoca, biri kırmızı başlıklı kız, biri dedektif oldu. İki kardeş Hacivat-Karagöz oldu, inanılır gibi değil, sanki yıllardır Hacivat-Karagöz oynatan çocuklar... Çok hevesli ve heyecanlılar. Çünkü artık evde sıkıldılar. Bir odadan bir odaya, okul yok, online eğitim görüyorlar, orada da belli bir süre sonra sıkılıyorlar. Temas çok önemli. Yüz yüze yapılan etkinlikler tabii ki bambaşka ama bence farklı bir hava yarattı. Bir de bu tiyatro festivali, çocuk tiyatroları için yaptığımız bu çalışmalar çok bambaşka bir havaya soktu. Aynı zamanda aileleri de mutlu. Çünkü onların da evinde bir çalışma başladı. Çocuğun rolüne hazırlanıyorlar, onlarla birlikte çalışma yapıyorlar. Nereden baksanız 13-14 evde bir haftadır "Masal Kasabasında Bayram Günü" adlı oyunla yatıp kalkıyoruz. 'Bizim için bir soluk, nefes oldunuz. Bize kan oldunuz.' diyen aileler var."

Kamil Kellecioğlu, pandeminin bitmesi durumunda bir sonraki yıl yüz yüze tiyatro çalışmaları yapılabileceğinin altını çizerek, "Çocuk Tiyatro Festivali" olarak da yola devam edebileceklerini dile getirdi.

"Biz Türkçeyi de, Türkçe tiyatroyu da, sanatı da burada unutturmayacağız"

Sahnelenmeye hazırlanan oyun ile göçmen ailelerin çocuklarının Türkçe konuşmaya ağırlık verdiğine dikkati çeken Kellecioğlu, şu açıklamayı yaptı:

"Çocuklar role giriyor, Türkçe okuyor ve nasıl düzgün Türkçe konuşulur öğreniyor. Zaten aslında bir oyun çalışmak demek, biraz da tiyatro temel bilgileri öğrenmek demek. Biz Türkçeyi de Türkçe tiyatroyu da sanatı da burada unutturmayacağız. Bunun için de elimizden gelen her türlü çalışmayı, dijital platformda da olsa yapacağız. Bu karanlık günlere bir ışık, bir nefes olabilirsek ne mutlu bize. Burada yapılan bu. Burada çalışmanın ve tiyatronun insanlara gerçekten çok iyi geldiğini görüyoruz. Hele gurbet elde bir araya gelemeden de kendi dilinizi, kültürünüzü yaşamanız ve yaşatmanız çok kıymetli. Bu çocuklar göçmenlerin dördüncü kuşağı artık. Dördüncü kuşak bu oyunu oynayacak. Aslında ikinci kuşaktan sonra bütün aileler kendi evinde Almanca konuşuyor. Bizim derdimiz dilin ve kültürün zenginliğinin bundan sonraki kuşaklarda da devam etmesi."

23 Nisan Çocuk Şenliği hakkında

Farklı konu ve konukların da olacağı etkinlikte ayrıca Devlet Tiyatroları ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu çocuk oyunları sahneleyecek.

Etkinliğin proje koordinatörlüğünü Gamze Çimen üstlendi.

Etkinlikte sahnelenecek, İnci Sel'in kaleme aldığı, Çiğdem Spickermann'in yönettiği, "Masal Kasabasında Bayram Günü" adlı çevrim içi çocuk oyunundaki tüm oyuncular çocuklardan oluşacak.

Çocuklarla yapılan çalışmalar, Nefes Terapisti, Nefes ve Farkındalık Oyunları Eğitmenleri Anıl Altas Brug ve Deniz Güler Hillhorst tarafından verilen atölyelerle de destekleniyor.

Şenlikte, Derya Yıldırım çocuklara yönelik masal atölyesi, Onur Erol "Benim Şarkılarım Benim Kanatlarım" adlı atölyeyi gerçekleştirecek, Ayşe Şule Bilgiç ise "Pandemi Döneminde Aile-Çocuk İletişimi" adlı söyleşiye konuk olacak.