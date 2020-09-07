Son dakika haberleri! Trafik kazası: 6 ölü 2 yaralı (3) - Son Dakika

Kazada Nimetullah Yıldız ve 6 yaşındaki oğlu, Hakan Özkahraman, Özgür Yıldız , Bilal Seyitoğlu ile Dilovan Seyitoğlu'nun Midyat ilçesinde halı saha maçının ardından Bardakçı köyündeki evlerine dönerken hayatını kaybettiği öğrenildi.

Tedavi altına alınan yaralılardan biri müdahaleye rağmen kurtarılamadı, 2 yaralının tedavisi sürüyor.

Kazada 5 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ağır yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Midyat Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Alınan bilgiye, Midyat- Dargeçit kara yolunun 10. kilometresinde sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 65 K 3858 plakalı kamyon, 27 BDV 29 plakalı traktör ve 34 BOH 39 plakalı otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi.

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