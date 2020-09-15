Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan otomobil sürücüsü tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Karasu- Adapazarı kara yolunda, 29 Ağustos'ta, kullandığı otomobilin tırla çarpışması sonucu ağır yaralanan Orhan Uslu (26), 17 gündür tedavi gördüğü Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Karasu-Adapazarı kara yolunda Enes Y. idaresindeki 41 l 7172 plakalı tır, Orhan Uslu'nun kullandığı 54 H 0791 plakalı otomobille çarpışmış, yaklaşık 30 metre sürüklenen otomobilin sürücüsü ağır yaralanmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 15:23 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Trafik kazasında yaralanan sürücü 17 günlük yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika