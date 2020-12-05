Uçurumda ölümün kıyısından dönmüştü, Dr. Ferruh İlter korona virüsten hayatını kaybetti - Son Dakika

Uçurumda ölümün kıyısından dönmüştü, Dr. Ferruh İlter korona virüsten hayatını kaybetti

05.12.2020 09:39

Uçurumda ölümün kıyısından dönmüştü, Dr. Ferruh İlter korona virüsten hayatını kaybetti Korona virüsün hayattan kopardığı doktorlardan Rıza Ferruh İlter'in dağcılık tutkunu olduğu, yıllar önce uçurumdan yuvarlanmaktan sırt çantasının bir kayaya takılmasıyla kurtulduğu ortaya çıktı.

Uçurumda ölümün kıyısından dönmüştü, Dr. Ferruh İlter korona virüsten hayatını kaybetti

İSTANBUL - Korona virüsün hayattan kopardığı doktorlardan Rıza Ferruh İlter'in dağcılık tutkunu olduğu, yıllar önce uçurumdan yuvarlanmaktan sırt çantasının bir kayaya takılmasıyla kurtulduğu ortaya çıktı. İlter'in kızkardeşi, abisinin ilginç hikayesini anlattı.

Geçtiğimiz günlerde, korona virüsten aynı gün içinde 5 doktor hayatını kaybetti. O doktorlardan biri de Şişli'de özel bir hastanede Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı olarak görev yapan Dr. Ferruh İlter'di. İlter korona virüse yakalanmasının ardından kendisini evinde karantina altına aldı ve tedavi süreci başladı. İlter'in durumu bir anda ağırlaşınca çalıştığı özel hastaneye yatırılarak tedavisine burada devam edildi. Nefes almakta güçlük çeken İlter entübe edildi ve 21 gün boyunca yaşama bu şekilde tutundu. Ancak Ferruh İlter'in vücudu virüsle daha fazla savaşamadı ve yıllarca sayısız insanın derdine derman olduğu hastanede hayata gözlerini yumdu. Ferruh İlter ve onunla aynı kaderi paylaşan 4 meslektaşı için dün çalıştığı hastane önünde bir tören düzenlendi. Törene Ferruh İlter'in kız kardeşi Kamer İlter de katıldı. İlter, "Birkaç yıl önce uçurumdan düşüp ölmekten kurtulmuştu, Korona virüsten kaybettik" dedi.

"21 gün boyunca iyileşmesini bekledik"

Çok sevdiği ağabeyini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Kamer İlter, "Bu süreçte doktorlarımızı bir bir kaybediyoruz. Şimdi de ağabeyimi, canımı kaybettim. Kendisi çok insan sever ve hastalarıyla dört dörtlük ilgilenen biriydi. Aynı zamanda çok sağlıklıydı. Sürekli yürüyüş yapan, dağcılık faaliyetlerinde bulunan ve hiçbir hastalığı bulunmayan biriydi. Bulunduğu yerde ya hastalarından ya da ortamdan bu virüsü aldı. Evde kendini tedavi etmek, karantina sürecini normal bir şekilde geçirmek istedi ama durumu bir anda ağırlaştı. 21 gün boyunca entübe oldu. Bu süreç boyunca ağabeyimin başarıp, sağlığına kavuşacağını bekledik" dedi.

"Şanslı biriydi, bir keresinden uçurumdan düşmekten son anda kurtuldu"

Ağabeyi Ferruh İlter'in yıllar önce yaşadığı ilginç bir olayı anlatan Kamer İlter, "Kendisi çok şanslı biriydi. Hatta bir keresinde uçurumdan düşmek üzereyken son anda çantası bir kayaya takılmış ve o an düşmekten son anda kurtulmuştu. O anlarda hayatının bir film şeridi gibi gözlerinin önünden geçtiğini söylemişti. Ne kadar şanslı biri olduğunu anlatamam. Askerliğini NATO'da yapmıştı. Fen Lisesini bitirdi, Ankara Maarif Kolejini bitirdi. İstanbul Çapa Tıp Fakültesinden mezun oldu, çok başarılı bir doktordu. Herkese bir iyiliği oldu, herkese dokundu. Bana sürekli telefonlar geliyor, kimsenin başaramadığı şeyleri hep Ferruh'un başardığını söylüyorlar. Hala nasıl olduğuna inanamıyorum. O kadar canlı bir insan nasıl bir anda ölür, inanamıyorum. Çok değerli insanları bu süreçte kaybediyoruz. Sağlık çalışanları olarak hayatımız gerçekten tehlike altında. Sağlık çalışanlarına daha ihtimamlı davranılmalı. Çünkü dikkat ederseniz hep sağlık çalışanları, doktorlar, hemşireler, hasta bakıcılar, eczacılar hayatını kaybediyor" diye konuştu.

Uçurumda ölümün kıyısından dönmüştü, Dr. Ferruh İlter korona virüsten hayatını kaybetti
Uçurumda ölümün kıyısından dönmüştü, Dr. Ferruh İlter korona virüsten hayatını kaybetti
Uçurumda ölümün kıyısından dönmüştü, Dr. Ferruh İlter korona virüsten hayatını kaybetti
Uçurumda ölümün kıyısından dönmüştü, Dr. Ferruh İlter korona virüsten hayatını kaybetti
Uçurumda ölümün kıyısından dönmüştü, Dr. Ferruh İlter korona virüsten hayatını kaybetti
Uçurumda ölümün kıyısından dönmüştü, Dr. Ferruh İlter korona virüsten hayatını kaybetti

Ortopedi Bölümü, Koronavirüs, İstanbul, Şişli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Uçurumda ölümün kıyısından dönmüştü, Dr. Ferruh İlter korona virüsten hayatını kaybetti - Son Dakika


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