Son dakika haberleri... Ulus Dağı eteklerindeki eski yerleşim bölgesi ve termal kaynak turizme kazandırılacak - Son Dakika

Son dakika haberleri... Ulus Dağı eteklerindeki eski yerleşim bölgesi ve termal kaynak turizme kazandırılacak

13.01.2021 11:03
Son dakika haberleri... Ulus Dağı eteklerindeki eski yerleşim bölgesi ve termal kaynak turizme kazandırılacak, System.String[]

Son dakika haber: Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, 1769 metre rakımlı Ulus Dağı'nın eteklerinde yer alan eski yerleşim bölgesi ve termal kaynak, yürüyüş yollarıyla turizme kazandırılacak.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, 1769 metre rakımlı Ulus Dağı'nın eteklerinde yer alan eski yerleşim bölgesi ve termal kaynak, yürüyüş yollarıyla turizme kazandırılacak.

Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Sındırgı Belediyesince "Hisaralan İda Madra Jeoparkı Projesi" hazırlandı.

Proje kapsamında, Hisaralan Termal Turizm Bölgesi ile Çoturtepe mevkisindeki tarihi hapishane, Asar mevkisinde bulunan 36 su sarnıcı, kayalardan oluşan kilise yerleşimi ve dikitlerin yer aldığı bölgenin gezilebilmesi amacıyla yürüyüş yolları yapılacak.

Misya Yürüyüş Yolları adıyla 21 kilometre uzunlukta oluşturulacak güzergahta ziyaretçiler at binerek safari yapabilecek, endemik bitkileri inceleyerek zirvede oluşturulan alanda gökyüzünü gözlemleyebilecek.

Nisan ayında başlayacak projenin iki yılda tamamlanması planlanıyor.

"Sındırgı ve Balıkesir'in birçok değeri var"

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, AA muhabirine, ilçeyi doğasıyla etrafındaki coğrafyayı da kullanarak turizm konusunda değerlendirmek istediklerini söyledi.

Kültürel turizmin önemine değinen Yavaş, "Sındırgı ve Balıkesir'in birçok değeri var. Bu değerleri tek tek işleyerek ortaya çıkarmayı bölgede rotaya dönüştürerek insanları bu bölgeye getirmeye arzu ediyoruz." dedi.

Yavaş, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile turizmin gelişmesi için ortak çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Projenin ayrıntıları hakkında bilgi veren Yavaş, şöyle konuştu:

"Yürüyüş yolları projesi sayesinde insanlar hem Kazdağları (İda) hem Madra Dağı hem de Ulus Dağı'ndaki karstik yapı taşlarını ve özel şekillerini görebilecek. Yani Sındırgı'ya gelenler aynı zamanda Kazdağları'na gidecek, oraya gelenler de Madra Dağı'na gidecek. İzmir, Çanakkale ve Balıkesir üçgeninde artık bölge bir turizm destinasyonuna dönüşmüş olacak. Tatilciler geldiklerinde buralarda konaklamaları ve yiyip içmeleri gerekecek. Bu sayede yatırımlar olacak. Yöresel ürünlerin de değerleri artacak. Yöre halkı ürettikleri ürünleri gelen misafirlere satma imkanı bulacak."

Balıkesir'in üç iklime sahip olduğunu dile getiren Yavaş, turizm altyapılarının tamamlanmasıyla bölgeye dünyanın her yerinden turistin gelebileceğini vurguladı.

Ekrem Yavaş, bu çalışmaların, bölgenin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne eklenmesiyle daha da anlamlı hale geleceğini sözlerine ekledi.

Balıkesir, Turizm, Termal, Ulus, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haberleri... Ulus Dağı eteklerindeki eski yerleşim bölgesi ve termal kaynak turizme kazandırılacak - Son Dakika


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