Son dakika haberleri... Üniversiteli Muhsin'i öldürülmesiyle ilgili dava yeniden görülmeye başladı - Son Dakika

BURSA'da 7 yıl önce tokat atma meselesinden çıkan ve bir kişinin ölümü, 2 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan kavgayla ilgili yargılanan 8 sanık hakkında verilen cezalar ile beraat kararları, Yargıtay tarafından usulden bozuldu. Yeniden görülmeye başlanan davanın duruşmasında, ölen üniversite öğrencisi Muhsin Kalkan'ın (23) babası Mehmet Kalkan , "Oğlumu genç yaşta toprağa verdim. Sanıkların cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Olay, 7 yıl önce Bağlaraltı Mahallesi'ndeki bir parkta yaşandı. İddiaya göre, Sabri Özlü, yeğeniyle kavga eden çocuğa tokat attı. Tokat atılan çocuk, kısa süre sonra çok sayıda kişiyle birlikte parka geri geldi. Minibüs ile gelen ve ellerinde ile sopa ve bıçak bulunan grup, parktakilere rastgele saldırdı. Ardından da kaçtı. Olayda, Muhsin Kalkan ile Sabri Özlü ve Adem Özlü, bıçaklanarak yaralandı. Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Çukurova Üniversitesi Tarih Bölümü üçüncü sınıf öğrencisi Muhsin Kalkan, yaşamını yitirdi.

Olaydan sonra yakalanan Harun Y., Vedat O., Fudey T., Davut Y. Mahsun D., Rohat O., Hasan D. ve Kıvanç K. hakkında Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'kasten adam öldürmek' ile 'iki kişiyi öldürmeye teşebbüs' suçlarından dava açıldı. Yargılama sonunda tutuksuz 4 sanık hakkında beraat kararı verildi. Tutuklu 4 sanık ise farklı cezalara çarptırıldı.Karar temyiz edildi. Temyiz süreci sürerken, tutuklular da cezaevinde kaldıkları süre gözönüne alınarak, dosya üzerinden tahliye edildi. Yargıtay 1. Ceza Dairesi , geçen yıl Mart ayında kararı usulden bozdu.Bozma kararı üzerine yeniden görülen davanın ilk duruşmasına, yargılama devam ederken yakalanarak, tutuklanan İsa Yurttepe cezaevinden SEGBİS ile katılıdı. Tutuksuz sanıklar ile ölen Muhsin Kalkan'ın yakınlarının hazır bulunduğu duruşmada, mahkeme heyetinin değişmesi nedeniyle bazı tanıklar yeniden dinlendi. Tanık Murat İlhan ifadesinde, "Siyah bir minibüsten 7-8 kişilik grubun indiğini, bazılarının elinde beyzbol sopası ve bıçak olduğunu gördüm. Yaşça büyük olan bir kişi, 'Buradan kimse sağ çıkmayacak' diye bağırdı. Yardım etmek için gittiğimde bıçaklananları gördüm" dedi. Tanık Burak Karahanoğulları da "Minibüsten yaklaşık 7-8 kişi indi. Bu kişilerin tamamında sopa ve bıçak vardı. Hepsi Sabri'ye saldırınca parktan koşarak, kaçtım" şeklinde konuştu. Oğuzhan Aydın ise, olayın çocuk kavgası nedeniyle başladığını ifade etti.'OĞLUMU GENÇ YAŞTA TOPRAĞA VERDİM'

Duruşmada, Muhsin Kalkan'ın babası Mehmet Kalkan ise, "Oğlumu genç yaşta toprağa verdim. Sanıkların cezalandırılmasını istiyorum" dedi. Tutuklu sanık İsa Yurttepe'nin tahliyesini istediği duruşma ertelendi.

- Bursa