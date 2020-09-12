Van'ın Çatak ilçesi kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiği "Yıldırım-10 Norduz Operasyonu"nda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Sezer Uçar'ın cenazesi, memleketi Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde toprağa verildi.
Van'dan hava yoluyla gece kente getirilen Uçar'ın naaşı, Hatay Devlet Hastanesine götürüldü.
Hastaneden alınan Uçar'ın naaşı, "helallik" alınması için Yeni Mahalle'deki babaevine götürüldü.
Daha sonra Reyhanlı Atikehanım Camisi'nde şehit Uçar için cenaze töreni düzenlendi.
Törene, şehidin ailesi ve yakınlarıyla Hatay Valisi Rahmi Doğan, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral İbrahim Koyuer, AK Parti Hatay milletvekilleri Hüseyin Yayman, Hüseyin Şanverdi, Sabahat Özgürsoy Çelik, MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, CHP Hatay milletvekilleri İsmet Tokdemir, Serkan Topal ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Törende, şehidin eşi Nuray, annesi Emine ve babası Hasan Uçar'ı yakınları teskin etmeye çalıştı.
İlçe Müftüsü Murat Akçay'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Şehidin iki çocuk babası olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 12:22 - Kaynak: AA
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