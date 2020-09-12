Şehidin iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

Törende, şehidin eşi Nuray, annesi Emine ve babası Hasan Uçar 'ı yakınları teskin etmeye çalıştı.

Daha sonra Reyhanlı Atikehanım Camisi'nde şehit Uçar için cenaze töreni düzenlendi.

Hastaneden alınan Uçar'ın naaşı, "helallik" alınması için Yeni Mahalle 'deki babaevine götürüldü.

Van 'ın Çatak ilçesi kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiği "Yıldırım-10 Norduz Operasyonu"nda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Sezer Uçar'ın cenazesi, memleketi Hatay 'ın Reyhanlı ilçesinde toprağa verildi.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | Van'da şehit olan Uzman Çavuş Sezer Uçar son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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