Yaz aylarında kurumaya yüz tutan Avlan Gölü, yağışlarla yeniden su tuttu - Son Dakika
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Yaz aylarında kurumaya yüz tutan Avlan Gölü, yağışlarla yeniden su tuttu

13.04.2022 12:32

Yaz aylarında etkili olan kuraklık nedeniyle kurumaya yüz tutan Antalya'nın Elmalı ilçesindeki Avlan Gölü'nün yağışlarla eski haline dönmesi çevre sakinlerini sevindirdi.

Yaz aylarında etkili olan kuraklık nedeniyle kurumaya yüz tutan Antalya'nın Elmalı ilçesindeki Avlan Gölü'nün yağışlarla eski haline dönmesi çevre sakinlerini sevindirdi.

Antalya'nın Elmalı ilçesine bağlı Göltarla ve Karamık mahalleleri sınırında bulunan 850 hektarlık Avlan Gölü, yaz aylarındaki kuraklıktan önemli ölçüde etkilendi.

Kıraç araziyi andıran ve suların çekilmesiyle çok sayıda balığın telef olduğu Avlan Gölü, kış aylarının yoğun yağışlı geçmesi ve karların erimesiyle yeniden su tutmaya başladı. 850 hektarlık alanının büyük bir kısmının suyla buluşmasıyla göl yeniden eski görüntüsüne kavuştu.

Göçmen kuşlar için yeniden önemli beslenme ve yumurtlama alanı haline gelen göl, foto safari için bölgeye gelen amatör ve profesyonel fotoğrafçıların da ilgi odağı oldu.

"Ölen balıklar yerine acilen göle yeni balıkların salınması gerekiyor"

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, AA muhabirine, Avlan Gölü'nün 1972-1976 döneminde tarım alanı oluşturmak amacıyla tahliye kanalları oluşturularak kurutulduğunu söyledi.

Göl kurutulduktan sonra yapılan yanlışın farkına varıldığını belirten Gökoğlu, şu bilgileri verdi:

"1990'lı yıllarda gölün yeniden oluşturulması için çalışmalara başlandı ancak bu sefer de yağışlar azaldı. Yer altı sularının da bilinçsiz sondajlarla çekilmeye başlanmasıyla göl eski özelliğini kaybetti. Bu yıl bölge yağışlı havanın etkisinde kaldı. Havalar da ısınınca eriyen kar suları da gölle buluştu. Eski günlerine kavuşması herkesi mutlu etti. Bölgenin biyolojik çeşitliliği açısından gölün kurumaması çok önemli. Göl bölgeye nemli bir hava oluşturuyor. Bu da sedir ormanları için çok önemli. Bu havanın kaybolmaması gerekiyor. Ayrıca göl hem kuşlar hem de balıklar için önemli. Geçen yıl göl hacmi daraldıkça oksijen düştü, kirlilik artmıştı. Dolayısıyla alg çoğalmaları olmuş, bu nedenle balık ölümleri görülmüştü. Ölen balıklar yerine acilen göle yeni balıkların salınması gerekiyor."

"Göl tabanının yüzde 80'i suya kavuştu"

Karamık Mahalle Muhtarı Cahit Türe de bölgenin son yılların en yağışlı kış ayını geçirdiğini anlattı. Göldeki kaçak yapan düdenlerin de kapatılmasıyla göl tabanının yeniden su tutmaya başladığına dikkati çeken Türe, "Birkaç küçük kaçak olduğunu tespit ettik. Bunların da kapatılması için çalışma yapıyoruz. Göl tabanının yüzde 80'i suya kavuştu. Çok mutluyuz. Gölün, çevresindeki mahalleler ve Elmalı Ovası için hayati önemi var. Gölün oluşturduğu iklim sayesinde bölgede bahçecilik ve seracılık çok gelişti." diye konuştu.

Göl çevresinde çobanlık yapan Hamide Özdemir de yazın tamamen kuruyan gölün tabanında hayvanlarını otlattığını söyledi. Bu durumun kendilerini üzdüğünü aktaran Özdemir, "Gölün yeniden su tutması bizi mutlu etti. Artık göl tabanında değil gölün çevresindeki meralarda hayvanlarımızı otlatıyoruz." dedi.

Yaz aylarında kurumaya yüz tutan Avlan Gölü, yağışlarla yeniden su tuttu
Yaz aylarında kurumaya yüz tutan Avlan Gölü, yağışlarla yeniden su tuttu
Yaz aylarında kurumaya yüz tutan Avlan Gölü, yağışlarla yeniden su tuttu

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Kaynak: AA

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