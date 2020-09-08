Son dakika haberleri: Yeşilyurt Belediyespor'dan 3 transfer birden

Transferin hızlı takımı Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Pazarspor'dan Fahri Utku Öçalmaz, Eresenler Erokspor'dan Halil Çelik ve Sancaktepespor'dan Berke Yılmaz ile sözleşme imzaladı.

TFF 3.lig takımı Malatya Yeşilyurt Belediyespor, dış transferde 18. imzayı attırdı.

Kadrosunu sil baştan yenileyen Malatya temsilcisi Pazarspor'dan Fahri Utku Öçalmaz, Eresenler Erokspor'dan Halil Çelik ve Sancaktepespor'dan Berke Yılmaz'ı renklerine bağladı.

Bu arada TFF 3.Lig takımlarından Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Transferde 18 futbolcuyu kadrosuna katarak yeni sezon öncesi güç kazanan Malatya ekibi hazırlıklarına Malatya'da devam ediyor.

Yeni sezon öncesi güç depolayan turuncu yeşilliler, sezona iddialı başlamak istiyor.

Yeşilyurt Belediyespor transferde, Ebubekir Yardım, Hakan Esa, Erçin Ilgaz, Mustafa Gürbüz, İlker Günaslan, Yasin Elmas, Emre Gemici, Gökhan Payal, Muhammed Enes Salik, Mücahit Çakır, Cihad Ateş, İsmail Cengiz, Fatih Eren, Akın Akman, Talha Aldemir, Fahri Utku Öçalmaz, Halil Çelik ve Berke Yılmaz'ı kadrosuna kattı. - MALATYA