Son dakika haberleri! YOLDA YAKIT İKMALİ YAPAN UZMAN ÇAVUŞLARA KAMYON ÇARPTI 1 ÖLÜ, 1 YARALI - Son Dakika
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Son dakika haberleri! YOLDA YAKIT İKMALİ YAPAN UZMAN ÇAVUŞLARA KAMYON ÇARPTI 1 ÖLÜ, 1 YARALI

04.07.2022 22:16

Edinilen son dakika haberine göre ŞANLIURA'da, yol kenarında otomobile yakıt koyan uzman çavuşlara arkadan gelen kamyon çarptı.

ŞANLIURA'da, yol kenarında otomobile yakıt koyan uzman çavuşlara arkadan gelen kamyon çarptı. Kazada, uzman çavuşlardan Samet Kula hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa- Gaziantep karayolunda 35'inci kilometresinde meydana geldi. Siirt İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli uzman çavuşlar Samet Kula ile Mehmet Akif Culfa, 63 ACA 112 plakalı otomobille bayram tatili için memleketleri Sakarya'ya giderken, yolda yakıtları bitti. Kula ve Culfa, emniyet şeridinde otomobillerine yakıt koyarken Evren Kaya yönetimindeki 26 PR 982 plakalı kamyon arkadan çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye gelen ekipler, ağır yaralanan Samet Kula ile Mehmet Akif Culfa'yı, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Samet Kula, doktorların müdahalesine rağmen kurtulamadı. Kazada ağır yaralanan Mehmet Akif Culfa'nın ise durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kaza sonrası kamyon sürücüsü Evren Kaya gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. (DHA)

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Kamyona çarpan otomobil paramparça oldu: 1 ölü, 3 yaralı Kamyona çarpan otomobil paramparça oldu: 1 ölü, 3 yaralı Tır park halindeki kamyona çarptı: 1 yaralı Tır park halindeki kamyona çarptı: 1 yaralı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! YOLDA YAKIT İKMALİ YAPAN UZMAN ÇAVUŞLARA KAMYON ÇARPTI 1 ÖLÜ, 1 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! YOLDA YAKIT İKMALİ YAPAN UZMAN ÇAVUŞLARA KAMYON ÇARPTI 1 ÖLÜ, 1 YARALI - Son Dakika
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