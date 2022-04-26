HATAY'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ - Son Dakika
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HATAY'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

26.04.2022 14:39

IRAK'ın kuzeyindeki 'Pençe-Kilit Operasyonu'nda, teröristlerin roketatarlı saldırısı sonucu şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Yunus Kalkan'ın (21) acı haberi, Hatay'daki ailesine ulaştı.

IRAK'ın kuzeyindeki 'Pençe-Kilit Operasyonu'nda, teröristlerin roketatarlı saldırısı sonucu şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Yunus Kalkan'ın (21) acı haberi, Hatay'daki ailesine ulaştı.

'Pençe-Kilit Operasyonu' kapsamında Irak'ın kuzeyine intikal eden birliklere, saat 06.30 sıralarında teröristlerce gerçekleştirilen roketatarlı saldırıda, Sözleşmeli Piyade Er Yunus Kalkan şehit oldu. Şehit Kalkan'ın acı haberi, Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki baba ocağına ulaştı. Şehidin Çamaltı Mahallesi'ndeki evine Türk bayrakları da asıldı. Şehit Yunus Kalkan'ın cenazesi, öğle vakti kılınacak namazın ardından Yayladağı Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kalkan ailesinde 4 kardeşten 1'i olan şehidin bekar olduğu öğrenildi.

HATAY'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
HATAY'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
HATAY'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
HATAY'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HATAY'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ - Son Dakika


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