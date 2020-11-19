Son dakika! Hedef; 400 yataklı ek hastane binası - Son Dakika

Son dakika! Hedef; 400 yataklı ek hastane binası

19.11.2020 21:20
Son dakika! Hedef; 400 yataklı ek hastane binası, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Hastanesi, son dönemde gerçekleştirilen güçlü atılımla Balıkesir ve çevresinde sağlıkta güçlü bir çekim merkezi haline geldi.

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Hastanesi, son dönemde gerçekleştirilen güçlü atılımla Balıkesir ve çevresinde sağlıkta güçlü bir çekim merkezi haline geldi. Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, öğretim üyesi ve sağlık personeli olarak oldukça güçlü bir kadroya sahip olduklarını söyleyerek yeni dönemdeki öncelikli hedeflerinin üniversiteye 400 yataklı ek hastane binasının kazandırılması olduğunu belirtti.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, Balıkesir Üniversitesi Hastanesini ziyaret ederek, sağlık hizmetleri alanındaki çalışmaları ve yenilikleri yerinde inceledi. Üniversite Hastanesi Başhekimliği görevine yeni atanan Doç. Dr. Ahmet Dolapoğlu ve hastane yöneticilerinden bilgiler alan Rektör Prof. Dr. İlter Kuş'a Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Engin Ulusal da eşlik etti.

Hastanede yakın dönemde faaliyete geçen Acil Servis ve Yoğun Bakım Ünitesinin yanı sıra polikliniklerde incelemelerde bulunarak, hasta ve hasta yakınlarına geçmiş olsun dileklerini ileten Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, hastane personeli ile de bir araya gelirken, sağlık personelinin her zaman destekçisi olduklarını ifade etti ve çalışmalarında başarılar diledi.

"Sağlıkta Güven Veren Öncü Bir Üniversite Hastanesine Sahibiz"

BAÜN Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş ziyareti kapsamında yaptığı değerlendirmede; "Balıkesir Üniversitesi olarak, kaliteli eğitim ve bilim üretiminin yanı sıra her alanda şehrimizle bütünleşmek önceliğimizdir. Şehirle bütünleşmenin gerçekleştiği alanların başında sağlık hizmetleri geliyor. Sağlıkta güven veren, öncü bir üniversite hastanesine sahibiz. Hastanemizde her biri alanlarında değerli ve seçkin öğretim üyesi ve sağlık personeli kadrosu görev yapmaktadır. Balıkesir'de daha önce yapılamayan birçok cerrahi işlem ve tedavi artık rutin olarak hastanemizde yapılabiliyor. Hastanemizde sahip olduğumuz imkanları, İl Sağlık Müdürlüğümüz ile koordineli bir biçimde şehrimiz için kullanmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Acil Servis ve Yoğun Bakım Ünitesi ile Şehir Dışına Hasta Sevkleri Azaldı"

Hastanede gerçekleştirilen atılımla Balıkesirli vatandaşların şehir dışındaki 3. Basamak sağlık kuruluşlarına sevklerinin azaldığına dikkat çeken Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, "Son dönemde Üniversite Hastanemiz bünyesinde 3. Basamak Acil Servisi, 3. Basamak Yoğun Bakım Ünitesini hizmete açtık. Gerek yeni birimlerimizin açılması gerekse öğretim üyesi sayımızdaki artışla birlikte Balıkesirli vatandaşlarımızın sağlık hizmeti almak için şehir dışına başvurularının azaldığını görmekten mutluluk duyuyoruz. Bundan sonraki öncelikli hedefimiz kapasitemizi daha da büyütmek adına 400 yataklı ek hastane binasını üniversitemize ve Balıkesir'e kazandırmak" dedi.

"Covid 19 Salgınıyla Mücadeleye Tam Destek"

Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, Covid 19 salgınıyla mücadeleye üniversite olarak tam destek verdiklerini de belirtirken, "Covid-19 PCR Tanı Merkezimizde salgın döneminin başından bu yana Balıkesir ve çevresine tanı hizmeti sunuyoruz. Hastanemiz bünyesinde ek Covid-19 yoğun bakım ünitesini de geçtiğimiz günlerde hizmete açtık" ifadelerini kullandı. Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, salgınla mücadelede maske, mesafe, temizlik kurallarına uymak başta olmak üzere herkese görev düştüğünü de hatırlatırken, "Devletimiz ve fedakar sağlık personelimiz her türlü çabayı ortaya koyuyor. Vatandaşlar olarak da hep birlikte kurallara uyalım" uyarılarında bulundu. - BALIKESİR

Son dakika! Hedef; 400 yataklı ek hastane binası
Son dakika! Hedef; 400 yataklı ek hastane binası
Son dakika! Hedef; 400 yataklı ek hastane binası

Balıkesir Üniversitesi, Üniversite, Balıkesir, Hastane, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Hedef; 400 yataklı ek hastane binası - Son Dakika


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