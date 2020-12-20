Son dakika haberleri! Her 10 koronavirüs hastasından 1'i sağlık çalışanı - Son Dakika

PANDEMİ ile mücadele sırasında koronavirüsten yaşamını yitiren sağlık çalışanı sayısı 216'ya ulaştı. Her enfekte olan 15 kişiden biri ve her koronavirüs hastası 10 kişiden birisinin sağlık çalışanı olduğu, toplam enfekte olan 1 milyon 900 bin kişinin 120 binini ise sağlık çalışanlarının oluşturduğu belirtildi.

Sağlık çalışanlarının koronavirüs nedeniyle tedavi görenleri hayatta tutmak için verdiği fedakarca mücadele devam ediyor. Covid-19 hastalarının tedavisi için giydikleri koruyucu tulum, maske ve kıyafetlerin içinde saatlerce ter döken sağlık çalışanları, ailelerinden de aylardır uzakta yaşıyor. Özel koruyucu kıyafetlerle çalışırken terden dakikalar içinde sırılsıklam olan sağlık çalışanları, birbirlerini tulumların üzerine yazdıkları isimlerine bakarak tanıyabiliyor. Hastaları hayatta tutmak için yoğun çaba sarf eden sağlık çalışanlarından bugüne kadar 216'sı hayatını kaybetti. Sağlık çalışanları arasında toplam vaka sayısı ise 120 bini geçti.