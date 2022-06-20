Son Dakika | Hindistan'da askeri reform planına karşı düzenlenen gösteriler devam ediyor - Son Dakika
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Son Dakika | Hindistan'da askeri reform planına karşı düzenlenen gösteriler devam ediyor

20.06.2022 10:22
Son Dakika | Hindistan'da askeri reform planına karşı düzenlenen gösteriler devam ediyor

Son dakika haberler... Hindistan'da "Agnipath" olarak adlandırılan askeri reform planına karşı geçen hafta başlayan gösteriler iki eyalete daha yayıldı.

Hindistan'da "Agnipath" olarak adlandırılan askeri reform planına karşı geçen hafta başlayan gösteriler iki eyalete daha yayıldı.

BBC'nin haberine göre, kısa vadeli sözleşmeli asker alımıyla ilgili reformun geri çekilmesi talebiyle on binlerce protestocu bir araya gelerek iş yeri kapatma çağrısında bulundu.

Bihar ve Uttar Pradeş eyaletlerinde 16 Haziran'da başlayan gösteriler, Telangana ve Jharkhand eyaletlerine sıçradı.

Bazı eyaletlerde, okullarda eğitime ara verildiği, internet erişiminin kısıtlandığı ve öğrencilerin sınavlarının ertelendiği bilgisi paylaşıldı.

Bihar eyaletinde, protestocuların trenleri ve otobüsleri ateşe vermesinin ardından, 350 tren seferinin iptal edildiği belirtildi.

Protestocular, hükümetin askeri reform planının, sabit maaşları ve emekli maaşlarını garanti eden kadrolu işleri elde etme şanslarını azaltacağını savunuyor.

Öte yandan, hükümet yetkililerinin göstericilerin reform planının geri çekilmesi talebini reddettiği ifade edildi.

Telangana eyaletinin Secunderabad kentinde, 17 Haziran'da, polis ve protestocular arasında çıkan çatışmada bir protestocu hayatını kaybetmiş, 13 kişi yaralanmıştı.

Protestolara yol açan "Agnipath" planı

Hint hükümeti, 14 Haziran'da, Hindistan Ordusu, Donanması ve Hava Kuvvetlerine kısa vadeli sözleşmeli olarak asker alımı için "büyük savunma politikası reformu" olarak nitelendirdiği "Agnipath" planını açıklamıştı.

Ülkede protestolara yol açan plan kapsamında, askerler 6 ayı eğitim olmak üzere toplam 4 yıl görev yapacak. Her yıl 45 bin ila 50 bin asker alınması planlanan programda sadece askerlerin yüzde 25'i görevine devam edebilecek.

Yaşları 17,5 ila 21 olan gençleri hedefleyen plan kapsamında askerlere aylık 384 dolar başlangıç ??maaşı ödenecek.

Askerlerin 4 yıllık görev süresinin ardından ne yapacağı ise ülkede endişeye yol açıyor.

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Kaynak: AA

India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | Hindistan'da askeri reform planına karşı düzenlenen gösteriler devam ediyor - Son Dakika

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