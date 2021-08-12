Son Dakika: Hükümetin zam teklifine Memur-Sen Başkanı'ndan yorum: Rakamlar beklentimizi karşılamıyor

Hükümet, memur ve memur emeklileri için zam teklifini sundu

Memur ve memur emeklilerinin zam görüşmeleri için taraflar bugün ikinci kez bir araya geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, hükümetin memurlar için ilk zam teklifini sundu.

MEMURLAR TEKLİFTEN MEMNUN OLMADI

Hükümet memurlara 2022 yılının ilk 6 ayında %5 + enflasyon farkı, ikinci 6 ay için de %6 + enflasyon farkı, 2023 yılının ilk ayında %6 + enflasyon farkı, 2023'ün ikinci yarısında ise %6 + enflasyon farkı teklif etti. Ancak bu rakam memur temsilcilerini memnun etmedi.

"RAKAMLAR BEKLENTİMİZİ KARŞILAMIYOR"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, konu hakkında yaptığı açıklamada hükümetin teklifinin kabul edilemez olduğunu belirtti. Yalçın, "Hükümetten gelen teklif yeni bir teklifi zorunlu kılıyor, rakamlar beklentilerimizi karşılamıyor" dedi.

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