Son Dakika: İBB'den Bakanlığın "özel teftiş" adımına jet yanıt: Terör bağlantılı kişiler iş buluyorsa sorumluluk bakanlığındır - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işe alınan çok sayıda kişinin başta PKK, DHKPC, MLKP ve FETÖ terör örgütü olmak üzere çeşitli silahlı unsurlarla ilişkisi olduğu iddia edilmişti. Söz konusu iddia, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da yinelendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konu üzerine İmamoğlu'nun kendisine gönderdiği mektuba ilişkin, "Bir de utanmadan bana mektup gönderiyor" dedi.

BAKANLIK TEFTİŞ BAŞLATTI

Tüm bu gelişmelerin yaşandığı sırada İçişleri Bakanlığı'ndan İBB'ye yönelik "özel teftiş" adımı geldi. Bakanlık, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işbaşı yaptırılan personelden; 455'inin PKK/KCK, 80'inin DHKP-C, 20'sinin MLKP, 2'sinin MKP, ayrıca bazılarının FETÖ ve diğer terör örgütleriyle iltisaklı olduğu iddialarına özel teftiş başlattı.

"SORUMLULUK BAKANLIĞA AİT"

Bakanlığın bu adımına, İBB cephesi de sessiz kalmadı. İBB tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, terör örgütü bağlantılı kişilerin iş bulmasında sorumluluğun İçişleri Bakanlığı'na ait olduğu belirtildi.

"ELLERİNDEKİ BELGELERİ PAYLAŞMALARI GEREKİYOR"

İBB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Terör bağlantılı" kişiler ortada gezip, kamu kurumlarında iş buluyorsa bu sorun İBB'nin değil, güvenlikten sorumlu İçişleri Bakanlığı'nındır. Devletin en önemli bakanlıkları, siyasi polemik yerine, elindeki bilgi ve belgeleri devletimizin kurumu İBB ile paylaşmalıdır.

"86 BİN ÇALIŞANIMIZ ZAN ALTINDA KALMIŞTIR"

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, sosyal medyadan idare edilemez. İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili 16 Aralık 2021 tarihli resmî yazımıza bilgi vermediği gibi bugün sosyal medyadan yaptığı açıklamayla 86 bin İBB çalışanımızı zan altında bırakmıştır.

"DEVLET CİDDİYETİ İLE ÖRTÜŞMEMEKTEDİR"

31 Mart seçimleri öncesi ve sonrasında başlayan ve hala devam eden hukuksuz ve devlet ciddiyeti ile örtüşmeyen bu hamleleri kamuoyu takdirine sunarız. Elbet Türkiye Cumhuriyeti hak ettiği şekilde idare edilecektir çünkü bu kudret milletimizde fazlasıyla mevcuttur. İBB ve 86 bin çalışanı sonuna kadar hukuk önünde haklarını arayacaktır."