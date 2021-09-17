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Son Dakika! İngiltere, Türkiye'yi seyahat sonrası zorunlu otel karantinası gerektiren kırmızı listeden çıkardı - Son Dakika

Son Dakika! İngiltere, Türkiye'yi seyahat sonrası zorunlu otel karantinası gerektiren kırmızı listeden çıkardı

17.09.2021 18:49

Son Dakika! İngiltere, Türkiye'yi seyahat sonrası zorunlu otel karantinası gerektiren kırmızı listeden çıkardı.

İngiltere, 17 Mayıs'tan bu yana kırmızı kategorisinde yer alan Türkiye'yi listeden çıkararak "seyahat edilebilir ülkeler" arasına aldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da haberi sosyal medya hesabından duyurarak "İngiltere'nin Türkiye'ye seyahat kısıtlamasını kaldırması bizler için memnuniyet verici bir gelişme. Türkiye, İngiltere'den gelecek misafirlerini güvenle ağırlamaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Son Dakika! İngiltere, Türkiye'yi seyahat sonrası zorunlu otel karantinası gerektiren kırmızı listeden çıkardı

ARTIK SADECE "YEŞİL VE "KIRMIZI" KATEGORİLER OLACAK

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps'ın açıkladığı değişikler arasında, uluslararası seyahat kurallarının gevşetilmesi ve seyahat listesinin basitleştirilmesi de bulunuyor. Alınan karar uyarınca İngiltere artık ülkeleri yalnızca "yeşil" ve "kırmızı" kategorilere ayıracak.

11 GÜN GEÇİRME ZORUNLULUĞU ORTADAN KALKTI

Daha önce, örneğin Türkiye gibi kırmızı listede bulunan ülkeye giden bir kişi, İngiltere'ye dönmeden önce sarı ya da yeşil listedeki bir ülkede 11 gün geçirmek zorundaydı. Üçüncü bir ülkeye gidilmemesi durumda ise İngiltere'de 2250 sterlin ödeyerek bu süre zarfında zorunlu otel karantinasına girmek durumundaydı. İngiltere vatandaşlığı ya da oturma izni olmayanlar da Türkiye'den İngiltere'ye gelemiyordu.

Son Dakika! İngiltere, Türkiye'yi seyahat sonrası zorunlu otel karantinası gerektiren kırmızı listeden çıkardı

Türkiye, Aşı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son Dakika! İngiltere, Türkiye'yi seyahat sonrası zorunlu otel karantinası gerektiren kırmızı listeden çıkardı - Son Dakika Ekonomi


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