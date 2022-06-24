İran'ın Şiraz kentinde kız ve erkekli gruplar tarafından kaykay etkinliği düzenlendi. Etkinliğin ardından sosyal medyada yayılan görüntülerde, kaykay etkinliğine katılan kızların başörtülerinin olmaması da dikkat çekti. Polis, olayın ardından kızlı-erkekli bir şekilde etkinliğe katılan ve başörtüsü olmayan 5 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › 3. Sayfa › İran'da kaykay etkinliğinde 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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