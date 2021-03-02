Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Evlerde yapılan aramada, sentetik uyuşturucu, esrar ve hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika: İskenderun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika