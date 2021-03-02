Son dakika: İskenderun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Evlerde yapılan aramada, sentetik uyuşturucu, esrar ve hap ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

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