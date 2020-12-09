Son dakika! İslahiye'de sobadan zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika! İslahiye'de sobadan zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti

09.12.2020 00:10
Son dakika! İslahiye'de sobadan zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti, System.String[]

Son dakika haber... GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlenen Zeliha ve Mustafa Duman çifti hayatını kaybetti.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlenen Zeliha ve Mustafa Duman çifti hayatını kaybetti.

Olay, ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıkta bulunan Hasanlök Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre; müstakil evlerinde oturan Mustafa (72) ile eşi Zeliha Duman (71) çifti, sobayı yakıp uyudu. Gece eve dönen çiftin oğulları Yücel Duman içeride anne ve babasını hareketsiz şekilde yatarken buldu. Yücel Duman hemen durumu sağlık ekiplerine ve jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Zeliha ve Mustafa Duman çiftinin yaşamlarını yitirdiğini belirledi.

Evde yapılan incelemenin ardından çiftin cenazeleri İslahiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Çiftin sobadan sızan gazdan zehirlenmiş olabileceği şüphesi üzerine cenazeler Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Jandarma çiftin ölümüne ilişkin soruşturma başlattı.


Son dakika! İslahiye'de sobadan zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti
Son dakika! İslahiye'de sobadan zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti
Son dakika! İslahiye'de sobadan zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti
Son dakika! İslahiye'de sobadan zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti
Son dakika! İslahiye'de sobadan zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti
Son dakika! İslahiye'de sobadan zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti

Mustafa Duman, Gaziantep, Karbon, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! İslahiye'de sobadan zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti - Son Dakika


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